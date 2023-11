Abogada de Casal: “No hay ningún motivo” para imputarlo

La abogada Magaly Vásquez, quien representa al presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNPrimaria), Jesús María Casal, informó que la Fiscalía General no imputó a su cliente en la investigación abierta sobre las primarias opositoras del 22 de octubre.

Vásquez precisó que Casal asistió a la sede del Ministerio Público en calidad de investigado, pero que no se le imputó ningún delito.

“Nosotros no asistimos a un acto de imputación, en absoluto; ese no fue el sentido de la citación y no hay ningún motivo por el cual imputarlo porque el doctor Casal no ha incurrido en ningún delito”, dijo.

“Hay una investigación en curso y en el marco de esa investigación están siendo llamados a declarar diferentes personas. El doctor Casal recibió una citación y en esa calidad acudió”, agregó Vásquez a VPI TV este martes 31 de octubre de 2023.

La abogada también señaló que Casal no puede declarar sobre la investigación en torno a la primaria.

El Ministerio Público inició una investigación contra los directivos de la Comisión por el presunto “fraude” y usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el evento electoral de la oposición del 22 de octubre.

El mismo día que Casal y el resto de los representantes de la CNPrimaria asistieron a la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que ordenó la suspensión de los “efectos de las distintas fases” de la primaria de la oposición.

