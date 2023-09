Según el psicólogo Gustavo Salas, el suicidio es un problema complejo y multifactorial que involucra la interacción de factores genéticos, sociales, económicos y psicológicos.

En una entrevista con el programa Háblame bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, Salas dividió este fenómeno en tres grandes áreas: orgánica, social e individual.

Destacó que en el ámbito orgánico, se incluyen las alteraciones psiquiátricas (esquizofrenia, depresión, bipolaridad, entre otras) que representan un alto riesgo, ya que la persona afectada no puede controlar adecuadamente sus reacciones emocionales.

Según el experto en salud mental, el hecho de que el estado Mérida lidere actualmente las estadísticas de suicidio en Venezuela podría estar relacionado con la endogamia (cruce entre parientes) que es común en las zonas de páramo de la región, lo que aumenta el riesgo de desarrollar condiciones psiquiátricas, así como el alto consumo de alcohol en estas áreas.

La crisis económica tiene una cuota

La crisis económica que atraviesa el país también tiene un impacto significativo. En Mérida, las principales fuentes de ingresos, como la agricultura, el turismo y la Universidad de Los Andes (ULA) sufrieron un declive considerable, lo que a su juicio está generando una sensación de opresión extrema en la población.

“Por ejemplo: yo, que soy un profesor universitario que me dediqué toda la vida a la academia de la noche a la mañana, ya no puedo vivir de eso y tengo que cambiar de rol, de pronto siento que mi sentido de vida ya no existe”, explicó.

“Eso dependiendo de los recursos psicológicos que se tengan y de cómo afronto la vida, puede llegar a ser bastante opresivo y empujarme a la ideación suicida”, agregó.

Por su parte, la coordinadora de la Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (Avessoc), Carmen Julia Paredes, respaldó esta perspectiva al señalar que, aunque Mérida se percibe como un lugar turístico y agradable, los residentes también enfrentan desafíos económicos significativos.

“La migración dejó a muchos adultos mayores solos en sus hogares y a otros con la responsabilidad de cuidar a sus nietos, sobrinos o primos”, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Problema de salud pública

Ambos expertos enfatizaron que los casos de suicidio no deben vincularse con sectas, actos satánicos o religiosidad, ya que es un problema de salud pública que requiere una respuesta integral.

En este sentido, Paredes aseguró que es una cuestión de gobernanza, porque la falta de servicios de salud mental adecuados refleja el desinterés por parte de las autoridades para prevenir estas tragedias.

No obstante, Salas agregó que en el caso de los jóvenes, factores como el entorno familiar, el acoso escolar, la influencia de medios de comunicación y retos virales en redes sociales inciden en la ideación suicida.

Asimismo, hizo hincapié en que se debe buscar ayuda profesional para prevenir el suicidio. La terapia y los medicamentos, como antidepresivos y ansiolíticos, son herramientas efectivas en el tratamiento de estas condiciones.

