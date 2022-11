Las instalaciones del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA Bolívar), sede Puerto Ordaz, recibió este 24 de noviembre a 14 alumnos que se graduaron como bachilleres técnicos medio en la XX promoción de Servicios Administrativos, mención Contabilidad.

Esta promoción está compuesta por estudiantes de edades comprendidas entre los 22 y 43 años, quienes recibieron el título de manos del director del centro IRFA Bolívar, doctor Carlos Alcalá.

En el acto, Alcalá les expresó palabras de aliento para que los bachilleres sigan formándose y avanzando hacia el camino universitario y laboral.

“Esto es un preámbulo, viene un nuevo camino que es la universidad. Ustedes son ejemplo porque están acá demostrando que sí se puede”, dijo Alcalá.

Asimismo, hizo énfasis en que el recibimiento de los títulos forma parte de la acreditación sobre el conocimiento adquirido, pero también es parte del sueño que los bachilleres están materializando.

“Qué bueno que nos hayan escogido a nosotros, al Instituto Radiofónico Fe y Alegría, para hacer posible este sueño (…) Soñar es vivir y quien sueña, se mantiene vivo”, expresó el director de IRFA Bolívar.

Se graduaron estudiantes con edades comprendidas entre los 22 y 43 años (Foto: Yossimar Rodríguez).

Bachilleres de IRFA: Orgullo y emoción

Richarlys Bracho es una de las recién graduadas de esta XX promoción de Servicios Administrativos, mención Contabilidad y, como todos sus compañeros, está más que feliz de haber alcanzado esta meta.

“Siento una emoción grandísima. (Estoy) Orgullosa de mí, de que sí puedo (…) Muchos no confiaron en mí, muchos me decían ‘tú no puedes, tú no puedes’ y gracias a Dios, lo logré”, dijo Bracho.

Richarlys ahora no es únicamente bachiller de la República Bolivariana de Venezuela especializada en Contabilidad, sino que también forma parte del equipo de trabajo de IRFA Bolívar.

Trabaja en el área administrativa donde sigue aprendiendo de sus mentores Carlos Alcalá, Neyda Cañones, coordinadora pedagógica, y la profesora Yanitza Martínez, coordinadora pedagógica regional de la institución.

“Ellos me dieron ese amor y eso se llama familia”, expresó.