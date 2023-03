Maduro dice estar molesto por la corrupción y pide recuperar “el dinero robado”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo sentirse molesto por las tramas de corrupción que involucran a funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), además de jueces y empresarios.

“Este es el primer golpe que daremos contra las mafias, se vistan como se vistan. Hay gente que se pone triste: ‘cómo puede ser que no sé quién haya hecho eso’. Yo no me pongo triste, yo lo que estoy es arrecho”, dijo el jefe de Estado este miércoles 29 de marzo durante la II Expo Feria Nacional de Cría Búfalos 2023, realizada en La Carlota, estado Miranda.

Asimismo, ordenó a los órganos de investigación del Estado a garantizar que “el dinero robado” sea encontrado para usarlo en recursos para el país.

Detalló que los fondos malversados fueron escondidos. “Tengan la seguridad de que la Venezuela honesta triunfará. Los buenos somos más”, expresó.

19 privados de libertad

El Ministerio Público informó que este martes 28 de marzo en horas de la noche se realizó la audiencia de imputación a los 19 detenidos por la trama de corrupción en Pdvsa y Sunacrip.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio a conocer el proceso a través de Twitter. Anunció además que solicitaron privativa de libertad para estas 19 personas, las cuales fueron acordadas por el Tribunal Supremo de Justicia.

Los delitos imputados a los 19 detenidos son: apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.

