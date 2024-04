Parroquia Cachamay de Puerto Ordaz lleva más de 48 horas sin agua

Habitantes de sectores que conforman la parroquia Cachamay denunciaron que llevan más de 48 horas sin servicio de agua.

Asimismo, refirieron que esta es una de las parroquias con más racionamiento del servicio, pero que desde hace una semana los períodos que tarda en llegar el agua a sus viviendas superan las 6 horas.

“Ayer no hubo agua. Aquí en Villa Colombia siempre nos tienen regulada el agua. Abren en la mañana como hasta las 11:00 am y vuelven a abrir hasta las 6:00 de la tarde. Pero en estos días, todo empeoró y no sabemos qué ha pasado”, expresó una residente.

La parroquia Cachamay es abastecida por el acueducto Puerto Ordaz. Durante 2022, la hidrológica planteó que este estaba sobrecargado y que era necesario hacer una redistribución de zonificaciones en los acueductos de la ciudad; sin embargo, esto nunca se concretó.

Vecinos pasan aproximadamente de 4 a 5 horas diarias sin agua, pero desde hace días afirman que cada vez es más el tiempo que deben esperar. Asimismo, alegan que la situación aunada a la ola de calor que se vive en la ciudad, ha desmejorado sus condiciones de vida.

“Normalmente el agua viene en la mañana. Pero desde hace cuatro días se está yendo prácticamente todo el día. No sabemos nada ni qué está pasando. Necesitamos que estén pendientes porque ahorita con este calor, imagínate. No hay agua en las tuberías”, expresó Nérida Muñoz, residente de la parroquia Cachamay.

Hidrobolívar: el servicio se restablecerá este 19 de abril

El gerente general de operaciones de Hidrobolívar, Jean Carlos Duque, expresó que la problemática se debe a la avería de un motor bomba en el acueducto Puerto Ordaz, falla que debería ser solventada para este viernes.

“Tenemos una falla en un conjunto motor bomba, equipo que alimenta desde el acueducto Puerto Ordaz hacia la parroquia Cachamay. Sacamos el motor y se mandó a revisar, ya lo corrigió el taller foráneo y nos lo entregan en la tarde. El día 19 de abril debería mejorarse el suministro”, afirmó Duque.

-En el estado hay múltiples quejas sobre los racionamientos y las fallas en el servicio, ¿cuál es el paso a realizar para que Bolívar tenga abastecimiento continuo?

-Nosotros tenemos un sistema de potabilización en los acueductos de la ciudad. Para nosotros alimentar a toda la población, necesitamos unos litros por segundo. Nuestros acueductos están saturados. El acueducto de Puerto Ordaz saca 2000 litros por segundo, la ciudad necesita un poco más. Por ende, tenemos este plan de distribución. Necesitamos agrandar y seguir acondicionando los acueductos, seguir metiendo más equipos.

-¿Cuánto ha mejorado el abastecimiento de agua en Bolívar?

– Cuando llegamos, había una operatividad del 36%. Al llegar nuestra gestión, ahorita estamos alrededor de unos 75%. Hemos logrado tener en todos nuestros acueductos todos los equipos y hemos mejorado exponencialmente.

En este sentido, la directiva de la hidrológica aseguró que el agua recibida por tubería es 100% potable. “Los invito a visitarnos. El acueducto es de todos. Puede ver el proceso de potabilización y desinfección para mandarlas a las casas”, destacó Duque.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.