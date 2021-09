Racionamientos eléctricos afectan suministro de gasolina en San Juan

Conductores en San Juan de Los Morros, capital de Guárico, no han podido echar combustible motivado a los racionamientos eléctricos que se está originado desde el pasado domingo 12 de septiembre.

Alexis Urdaneta declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que él se anotó desde el martes porque le tocaba echar combustible este miércoles15 por su número de placa.

Dice que llegó desde la cuatro de la mañana a la estación de servicio ubicada en el centro de la ciudad y debido al racionamiento eléctrico pasada la 1 de la tarde no había podido surtir combustible.

Urdaneta señaló que lleva dos días en cola y hay conductores que quedaron rezagados desde el martes que no lograron echar combustible y se quieren colocar delante del grupo que le toca hoy.

“El guardia quiere que nos organicemos por orden de llegada y es mentira, para organizarse por orden de llegada es difícil”.

Los funcionarios militares encargados de la estación de servicio Imataca le exigieron a los conductores que se organicen para poder agilizar la cola cuando llegue la energía eléctrica a este circuito.

Cabe destacar que a este sector se le fue la energía eléctrica a las 6:30 am y eran pasada los 11.00 am y todavía no se había restituido el servicio.