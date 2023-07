Esta semana pusimos la lupa especialmente sobre las repercusiones que tienen las actividades ilegales en el sur del estado Bolívar, donde pareciera que se cobra una mina por una vida. Miles de personas se desplazan desde diferentes ciudades del país hacia allí tratando de buscar hacerse la vida a metros bajo tierra, exponiéndose a precarias condiciones e inclusive, la muerte.

Pero eso no fue todo. Desde las protestas de maestros que no cesan, trabajadores que cada vez tienen más limitada su faena y conductores que no tienen vías decentes, también confirman nuestro cierre de semana.

A continuación, un repaso a las noticias que destacaron estos últimos días:

Un nuevo líder, un gran legado

Esta semana comenzó con la buena nueva del cambio de director general para Fe y Alegría Venezuela, cargo que de ahora en adelante y por los próximos tres años, asumirá el padre José Gregorio Terán, sj.

Su antecesor, Manuel Aristorena, sj, deja el puesto para asumir nuevas responsabilidades dentro del Movimiento de Educación Popular luego de casi 20 años a la cabeza. Terán, por su parte, es conocido y apreciado dentro de la institución por su acompañamiento pastoral, formativo y espiritual a los equipos de trabajo.

Pescadores de Delta Amacuro no ven luz

Pescadores del municipio Pedernales del estado Delta Amacuro denuncian no tener acceso al combustible A pesar de tener todos sus insumos de trabajo, no cuentan con lo más importante para salir a las faenas y poder salir a pescar.

Lo que muchos tratan de hacer es pescar camarones, que luego una empresa vende en Trinidad y Tobago hasta en 8 dólares por kilo. Sin embargo, este negocio tampoco es rentable para los pescadores deltanos porque si no hay combustible subsidiado, deben comprarlo revendido hasta en 2 dólares por litro y las cuentas no les dan.

Una mina por una vida

Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana, aseguró que los peligros a los que están expuestas las personas que se dedican a la minería en el estado Bolívar, “no generan mejores condiciones de vida”.

Andrade aseguró que un 40 % de la población trabajadora en el estado Bolívar resuelve su vida en la minería mientras viven en precarias condiciones, sin acceso a agua potable ni servicios de salud, con deficiencias de servicio eléctrico e ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Maestros van ahora a la vicepresidencia

Miembros de la Federación Venezolana de Maestros marcharon esta semana hasta la Vicepresidencia de la República, en Caracas, a fin de exigir una audiencia con Delcy Rodríguez.

Carmen Márquez, presidenta de la FVM, indicó que ya agotaron los intentos de conseguir respuestas ante los Ministerios de Educación y del Trabajo. Ante la falta de acciones concretas, piden ahora a la vicepresidenta atender sus exigencias de un aumento de sueldo y retomar las discusiones del nuevo contrato colectivo.

La vía Apure-Táchira tiene una década esperando

Este viernes 14 de julio se cumplieron 10 años desde que el presidente Nicolás Maduro anunció la inversión de 34 millones de bolívares de ese entonces para arreglar carretera nacional que comunica a la población de El Nula, en Apure, con El Piñal, en el estado Táchira.

En ese momento, el mandatario nacional también anunció la inversión de otros 280 millones de bolívares para reparar el sistema de drenajes, sin embargo, habitantes de la zona y transportistas que la transitan aseguraron que la vía está cada vez peor.

Entre huecos y drenajes malos, los conductores deben hacer maromas para transitar esta vía que une a los estados Apure y Táchira.

Este es el resumen semanal de Radio Fe y Alegría Noticias del 10 al 16 de julio de 2023.

Este es el resumen semanal de Radio Fe y Alegría Noticias del 10 al 16 de julio de 2023.