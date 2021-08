Una Palabra Oportuna No. 1319

Oración de la noche. Domingo 29 de agosto de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, al estar contigo quiero aquietar mi espíritu y estar presente ante ti. En este domingo pienso en mi semana, me dispongo a rememorar lo que viví en mi cotidianidad. Quiero ver las huellas que ha dejado tu presencia en mi alma en estos días. A veces, no veo con claridad lo que me quieres decir por eso, quiero agradecerte por esos momentos en los que estoy conectado contigo…

Al ver tu palabra de hoy recuerdo que nos dice que «lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre». Allí, dentro, en mi interioridad, habitas y no hay nada que te saque de allí.

Quiero pedirte que salga de mi interior lo mejor de mí. Que ilumine a otros.

Quiero terminar este breve encuentro con la oración de acción de gracias de San Ignacio:

«Toma, Señor, y recibe

toda mi libertad,

mi memoria,

mi entendimiento

y toda mi voluntad;

todo mi haber y mi poseer.

Tú me lo diste,

a ti, Señor, lo devuelvo.

Todo es tuyo:

dispón de mí

según tu Voluntad».

Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.