Una Palabra Oportuna No. 1365

Oración de la mañana. Jueves 21 de octubre de 2021.

Por Edgar Magallanes, SJ

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y que lo haga a Tu modo.

Jesús dice: he venido a prender fuego a la tierra ¡Y cuánto deseo que ya esté ardiendo! ¿Piensas que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Estarán divididos, aún en una misma casa.

Reflexiono:

El influjo de Jesús en nosotros es siempre invitación libre y por eso la respuesta es muy personal. Y una vez oída puede ser el criterio fundamental de todo, en contra de lo establecido para mejorar.

Me pregunto:

¿Qué tanto freno la gracia que me viene de Jesús?

¿Quiero aceptación o seguimiento de Jesús?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.