Una Palabra Oportuna 3221

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 01 de abril de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

San José el trabajador de Nazaret

Cafecito de la esperanza en tiempo de pascua celebrando a San José obrero

Señor Jesús, iniciamos el mes de mayo con muchos motivos para la esperanza. Nos acompañan en nuestro café María nuestra Madre, San José Obrero y todos los trabajadores del mundo hoy celebrando este día, dedicado a quienes entregan sus talentos y capacidades buscando el bien común, la transformación del mundo para hacerlo más digno y justo. Seguimos como comunidad a la espera del fuego de Pentecostés. San José, el trabajador de Nazaret. La mejor síntesis de vida laboral y proyecto de santidad: «El alba mensajera del sol de alegre brillo conoce ese martillo que suena en la madera. La mano carpintera madruga a su quehacer, y hay gracia antes que sol en el taller. Cabeza de Tu casa del que el Señor se fía, por la carpintería la gloria entera pasa. Tu mano se acompasa con Dios en la labor, y alargas Tú la mano del Señor. Y, pues el mundo entero te mira y se pregunta, cómo se junta ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios y escaso el pan». Te entregamos la realidad laboral de nuestro mundo. Tú que compartiste nuestro trabajo, bendícenos y ayúdanos a ser honestos y buenos en lo que realizamos. Nos has puesto en el mundo para dar fruto en abundancia, queremos ser sarmientos de la verdadera vid. Hoy también te agradezco la vida que me has dado, quiero celebrarla contigo y con toda la comunidad del cafecito de la esperanza. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.