Una Palabra Oportuna No. 1850

Oración de la noche. Domingo 19 de junio de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Padre de bondad, llegó la noche y con ella el fin de esta semana. Respiro y me dispongo a abrirme a tu presencia salvadora. Te pido que me abras los ojos y me refresques la memoria para poder recordar todo lo vivido desde el domingo pasado. Puede haber sido una semana con muchos elementos o pocos pero quiero que me abras la mente para revivirlos. Hago silencio para ello…

Pongo el énfasis en contemplar tu acción en mí y en mi alrededor…veo con claridad. Ahora visualizo tu palabra siempre inspiradora y dadora de sentido. Hemos celebrado hoy que te has querido quedar como cuerpo y como sangre. Quieres seguir con nosotros para que nosotros, al ser comidos por otros como tú lo eres por nosotros, sigamos ese proceso que tú desencadenaste para nuestro bien y salvación de muchos.

Señor, no quieres tanto que nos sentemos a adorarte sino que te sirvamos en los que nos rodean. Quieres que me dé con amor total, sin límites. Comulgar tu cuerpo es para mí el compromiso de hacer mío todo lo que eres. No soy come-hostias sino que quiero CELEBRAR la eucaristía para HACERME eucaristía para mis hermanos. Eso significa para mí celebrar la fiesta del Corpus Christi hoy.

Quiero pedirte perdón por las veces que no he vivido así y por lo que haya de eso en este momento en mi vida. Renuevo mi compromiso para esta semana que empieza. ¡Señor, quiero estar más cercano a ti! Dame tu amor y tu gracia, y eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.