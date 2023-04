Una Palabra Oportuna No.2468

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 23 de abril de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Descubramos a Jesús en la cotidianidad

Padre bueno, que alegría tenerte como Padre. Me siento orgulloso de que seas como eres. No te mueves nunca por intereses mezquinos como yo a veces. Constantemente llamas a las cosas a ser y resucitas a los muertos, por eso te doy gracias.

Sigue alentando al mundo con tu espíritu y permite que yo sea cocreador de tu obra en medio de mi situación actual. Gracias, Señor, gracias.

Hoy tu palabra me hace arder el corazón. Me hablas directo y me acompañas incluso en mi oscuridad. Allí te haces presente pero no te reconocen. La iniciativa de acercarte es totalmente tuya. Los discípulos te reconocen al partir el pan, al darte. Tenían un tiempo hablando contigo y no sabían.

Ahora me invitas a reconocerte presente en mi cotidianidad, allí te he de descubrir. Sabes que no siempre lo he hecho en esta semana. Sigue contando conmigo.

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos