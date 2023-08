A una semana de los hechos violentos en Apure el gobernador guarda silencio

Este martes 22 de agosto se cumplió una semana de los hechos violentos en San Fernando de Apure y Biruaca en los cuales 39 personas salieron heridas, la mayoría de ellas simpatizantes de Primero Justicia y quienes participarían en actos políticos con Henrique Capriles quien se encontraba de visita.

A pesar de las denuncias formuladas ese mismo día y en los días subsiguientes a través de medios regionales y nacionales por los afectados y dirigentes de PJ, el primer mandatario regional Eduardo Piñate guarda silencio y en sus diferentes actividades públicas no se ha referido al tema.

En las agresiones físicas y verbales escenificadas en el sector Caujarito, San Fernando, y club familiar Los Mangos de Pedro, Biruaca, los testigos afirman que los autores materiales fueron algunos motorizados vinculados al oficialismo, quienes también habrían robado otras motos, teléfonos celulares y objetos personales de los asistentes.

El exdiputado a la AN por Apure y dirigente regional de PJ Luis Lippa responsabilizó de los ataques al gobernador de la entidad, aclarándole que él no se encontraba en campaña porque sencillamente en la actualidad no hay elecciones regionales. Lo responsabilizó de lo que pudiera sucederle a él y a cualquier otro militante de su partido. Por otro lado, urgía al Ministerio Público y el CICPC realizar las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades penales.

Luego, ya instalado en la población de Guasdualito, municipio Páez, el propio Capriles Radonsky exponía vía redes sociales que además de lo sucedido en esas locaciones de los dos municipios capitalinos tampoco pudo entrar a la población de Elorza, capital del municipio Rómulo Gallegos, en donde tenía previsto otra actividad de precampaña ese martes. Afirmó que el secretario de asuntos fronterizos de la gobernación lideraba la barricada de personas para impedirle su ingreso.

El saldo

En los actos violentos de San Fernando y Biruaca los afectados presentaban moretones, golpes, heridas en la cabeza por palos, botellazos y pedradas. A la secretaria regional de Primero Justicia en Apure, Enma de Luna, y al dirigente juvenil de la organización, Andrés García, les vaciaron varias bombas de pintura negra, además de ser víctimas de golpes y empujones.

De las 39 personas lesionadas, 10 ameritaron ser trasladadas al hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando para que recibieran atención médica de urgencia. A algunos les tuvieron que tomar puntos en su cabeza por las heridas de consideración.

¿Por qué el gobernador no habla?

Eduardo Piñate también es el llamado Enlace Político del PSUV en el estado Apure. De hecho, participa todos los lunes en la reunión ordinaria del partido y en la nueva reestructuración que el mismo experimentó el año pasado el ahora gobernador de Apure se mantuvo integrando la dirección nacional. Salió electo el 21 de noviembre de 2021, ganándole al candidato de la Mud, Luis Lippa, quien en su momento denunció fraude pero su reclamo ante el CNE no prosperó.

Sin embargo, fuentes vinculadas al partido rojo en la región afirmaron extraoficialmente que el mandatario fue llamado de urgencia a Caracas para revisar lo acontecido al día siguiente. En efecto, una marcha que tenía programada en la población de San Rafael de Atamaica, municipio San Fernando, fue suspendida repentinamente. Al parecer, Piñate recibió un fuerte llamado de atención por los hechos y le conminaron a intentar cambiar la imagen ya afectada de la organización en Apure.

En lo sucesivo al gobernador se le ha visto encabezando actividades deportivas, reuniones con su equipo de directores regionales y dirigentes locales del PSUV para revisar la gestión y programar, según los boletines informativos oficiales, nuevas movilizaciones en la entidad en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Este lunes 21 asistió al encendido del transmisor de señal abierta del canal estatal Apure Televisión, planta televisiva que arribó a 15 años de operaciones. No obstante, en la entrevista en la cual participó solo habló de generalidades sobre la importancia para su gobierno de poder contar con medios de comunicación para informar lo que se viene haciendo y de su amplitud con otros medios y periodistas independientes.

Ni de los hechos referidos y sobre otras problemáticas como los constantes apagones en todo el estado; las malas condiciones de las carreteras; las denuncias que llegan desde el municipio Muñoz sobre los más de 4 meses que llevan sin gas doméstico; sobre hechos de inseguridad en zonas rurales;sobre la desaparición misteriosa de casi 100 mil dólares del Palacio de Gobierno; de las zonas afectadas por las inundaciones, Piñate soltó alguna palabra.

También, este martes 22 participó en la inauguración de una redoma en la capital del municipio Pedro Camejo, San Juan de Payara, en la que se dieron cita presentaciones culturales. Informó que la obra de infraestructura se ejecutó gracias a los recursos de la Misión Venezuela Bella.

En la inauguración de la redoma de San Juan de Payara/Cortesía

Igualmente se conoció que Fundeapure, organismo gubernamental encargado del desarrollo deportivo en la región, organizará prontamente los primeros juegos de motorizados. Según denuncian militantes de partidos de oposición, esta actividad es una afrenta a lo sucedido ya que en las fotografías compartidas del anuncio aparecen, aseguran, varios de los responsables de los hechos.

Algunos analistas señalan que el mensaje que está queriendo transmitir el primer mandatario regional de Apure es de posicionar otros temas en la opinión pública para intentar orientar la atención a estos asuntos, y descentrarla de los reales problemas que se registran en este estado llanero.

Una actitud que resulta un tanto extraña ya que ha sido el mismo Piñate el que ha denunciado varios casos de corrupción detectados en su gobierno como el de la primera administradora de su gabinete, caso que cumplirá este 25 de agosto un año sin que se conozca cómo ha seguido en tribunales; la detención del primer contralor del Estado, Johnny García, entre otros.

