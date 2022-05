Femicidios en Venezuela «deben ser considerados un problema»

Este jueves 18 de mayo se realizó una nueva emisión de #ConversacionesFueraDelAire en la cual se entrevistó a Cristina Ciordia, coordinadora de Redes y Activismos del del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), a propósito de los casos de femicidios que han ocurrido recientemente en el país.

Femicidio es el término que se usa para señalar a un asesinato por la condición de ser mujer, explicó Ciordia. Una mujer que muere en el contexto de un asalto o secuestro no se considera femicidio; pero una mujer que muere por una agresión sexual o a manos de su pareja, si se considera femicido, refirió.

«Un gran número de femicidios nos habla de un patrón de violencia basada en género y violencia contra la mujer, que debe ser considerado un problema», subrayó.

El Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz esta semana alertó que documentaron, al menos, 8 crímenes a mujeres durante los primeros 7 días del mes en el país.

La organización traduce estos nuevos datos a que cada 21 horas ocurre un femicidio en Venezuela. Durante el primer trimestre de 2022, Cepaz registró al menos unos 60 casos, es decir, uno cada 28 horas. Solamente en enero hubo 20 muertes asesinatos a mujeres; 6 de estos en grado de frustración.

La razón de ser del Observatorio de Femicidios de Cepaz es porque el Gobierno no registra cifras de femicidios en el país; por eso organizaciones «se dan la tarea de reportar», parafraseó.

Resaltó que las cifras que reportan no son exactamente el número real de casos, pues muchas veces no es reseñado por la prensa o no se informa sobre un suceso que esté basado en violencia de género.

Puedes ver la entrevista completa a continuación.