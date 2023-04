Juan Guaidó: si no se hubiese protegido el oro de Venezuela, estaría “danzando” por el mundo

Juan Guaidó, precandidato electoral, aseguró que si los activos y el oro de Venezuela no se hubiesen “protegido” en el exterior, estarían “danzando” por el mundo.

El comentario de Guaidó hizo referencia al “famoso video” que ha rodado por internet donde sale Johana Torres, detenida en la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), y la diseñadora colombiana Blanca Arroyo, con una maleta llena de lingotes de oro en Dubái.

“Si no hubiésemos protegido ese oro, ya sabemos dónde estaría: en maletas alrededor del mundo para que los altos miembros de ese gobierno dancen”, dijo Guaidó este 3 de abril en entrevista con De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias.

También dijo que se le intenta incriminar a él en actos de corrupción, cuando es a la inversa, porque durante los últimos cinco años el mismo Gobierno nacional ha demostrado que son sus integrantes quienes han cometido actos de malversación de fondos.

“Maduro es fácilmente derrotable”

Juan Guaidó aseguró que Nicolás Maduro es “fácilmente derrotable” por cualquier líder de la oposición porque “somos mayoría los que queremos un cambio en Venezuela, transparencia, rendición de cuentas y que se acabe esta tragedia de una vez por todas”.

“Tenemos al candidato que puede derrotar electoralmente a Maduro: la unidad organizada. Maduro es fácilmente derrotable, tanto así que no nos han dado fecha de elecciones en 2024 cuando es elemental el cronograma electoral”, aseveró el dirigente.

Primarias “no pueden ser un concurso de vanidades”

El precandidato también manifestó que las primarias de la oposición servirán para seleccionar al candidato que quieren los venezolanos dentro y fuera de las fronteras, pero eso no quiere decir que los demás sectores no van a participar en el proceso de impulso y de plan país para el rescate de la democracia.

“La propuesta tiene que venir con el compromiso de reunificar la alternativa democracia. Vamos a hacer lo que hemos hecho bien en el pasado, poniendo los intereses de Venezuela siempre por encima”, dijo el opositor.

Además, hizo hincapié en que las primarias no deben ser un concurso de vanidades y competencia entre líderes porque el foco es “ponerse al servicio de todos” y “enfrentar a Maduro”.

“El 22 de octubre no solamente es para saber quién tiene más votos que el otro candidato; es para unificar el proceso, llegar a un acuerdo de país, de gobernabilidad y que todos se comprometan con él, no a sabotear o ir en contra. No debe ser una competencia entre A y B, debe ser una colaboración entre A y B”, dijo.

Añadió que se requiere que los candidatos tengan madurez para llevar este proceso a cabo con éxito.

Asimismo, expuso que hay un temor de que se presente nuevamente lo que pasó en Barinas con la repetición de las elecciones. Dijo que la oposición está consciente de eso y se están preparando para tomar medidas de prevención.

