Saime inició jornada para cedular a pueblos indígenas en Machiques

Este miércoles 15 de noviembre se realizó una reunión en la sala situacional de los Pueblos Indígenas, en la sede de la 12 Brigada Caribe, luego de que hace dos meses indígenas entregaran al Ministerio un censo de todas las comunidades yukpa de las cuencas Tukuko, Yaza, Toromo, Apón, Macoita e indígenas wayuu y barí de Machiques, en Zulia.

Los indígenas realizaron la solicitud debido a las múltiples dificultades que tienen para acceder al sistema del Saime por falta de equipos para conectarse. Hay que recordar que desde hace algunos meses, por actualización de la plataforma, se deben solicitar citas para tramitar los documentos de identidad.

Los lideres originarios insisten que, por la falta de acceso a la tecnología, tienen una gran cantidad de personas en sus comunidades que requiere un trámite por cédula extraviada o renovación. Ante esa situación, hicieron un censo que se llevó la ministra indígena para Caracas y que fue aprobado para unas 4.200 personas que podrán hacer su trámite.

Este 15 noviembre llegó la unidad móvil del Saime desde Caracas y está instalada en la sede de la 12 Brigada. A partir de este jueves 16 y hasta el 26 de noviembre se llevará el proceso de identificación planificado para los 4.200 indígenas yukpas, bari y wayuu.

En este operativo solo se atenderán a quienes estén registrados en el censo. “No se va atender a nadie que no esté dentro del censo porque el sistema no permitirá datos de personas que no aparezcan en el registro”, puntualizó un líder indígena.

Esta jornada especial del Saime se desarrolla en el marco del Estado Mayor para el Abordaje y Atención Integral a indígenas del estado Zulia, en un trabajo conjunto con el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

