«Venezuela es el país más violento de América Latina»

Aún cuando en los últimos años ha disminuido el número de muertes violentas, Venezuela se mantiene como el país más violento de América Latina.

El director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, detalló en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias que las cifras de muertes por violencia son alarmantes.

El año 2021 cerró con 11.081 personas fallecidas por causas violentas. Esta cifra incluye los homicidios cometidos por supuestos delincuentes (3.112), muertes en averiguación (4.003), por resistencia a la autoridad (2.332) y desaparecidos (1.634).

«Esas cuatro categorías (…) nos da como resultado una tasa de 40,9 muertes por cada 100 mil habitantes. Esto significa una reducción a la tasa que teníamos el año pasado (2020), pero coloca todavía a Venezuela como el país más violento junto con Honduras. Las estimaciones en Honduras daban una rifa alrededor de 40», detalló Briceño León.

La reducción de la violencia se da por la misma crisis

«Uno pudiera decir que la reducción de la violencia es el resultado de una mejor condición de vida, mejor Estado de derecho, más negocios, pero lamentablemente no es así. La explicación que podemos dar es contraria: hubo una reducción de las oportunidades para el crimen», aseguró el sociólogo.

Esta reducción se origina porque ya la delincuencia «no es negocio entrar en los robos». «En Venezuela no se roban bancos, porque ya no tiene sentido, porque los billetes no valen nada. El crimen se ha movilizado a otras áreas, como las zonas minera, la extorsión en grandes empresas, el contrabando, entre otros», expuso el activista.

Explicó que otro factor es la masiva migración de personas. Entre el grupo de 6 millones de venezolanos que han salido del país también están los delincuentes que «controlaban los barrios, se enfrentaban y constituían pequeñas pandillas de las zonas».

«Hay unos cambios importantes en el país y esos han llevado a una reducción de las oportunidades del crimen y eso ha dado una disminución de las muertes violentas. Lamentablemente no es que tengamos un mejor sistema policial; se persigan más a los delincuentes, se castigue o lleve a la cárcel; mejores tribunales; mejores cárceles en las cuales se rehabilite a los delincuentes», señaló.

Tambié afirmó que en Venezuela se viene experimentando de forma gradual «una actuación ofensiva del crimen organizado que pasó a retar abiertamente el monopolio de la fuerza del gobierno nacional produciendo su retraimiento o retirada de varios territorios locales».

Ejecuciones extrajudiciales

El especialista en derechos humanos acotó que en este 2021 se corroboró una diversificación de cuerpos policiales que actuaron en la comisión de ejecuciones extrajudiciales, con la creación de nuevas dependencias y divisiones regionales «lo cual de alguna manera difuminó el papel de las FAES» y de otros organismos de seguridad.

Briceño León si llamó la atención sobre dos item que experimentaron importantes incrementos, convirtiéndose en el ámbito de la violencia policial en situaciones de gravedad.

Estos elementos tienen que ver con las muertes «en averiguación» y el capítulo de los «desaparecidos que pueden traducirse en migraciones silenciosas o ejecuciones extrajudiciales no conocidas y que fundamentalmente se dan en parroquias de municipios muy violentos como El Callao y Sifontes del estado Bolívar».