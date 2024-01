Adjudicatarios exigen reordenación y restitución de servicios en el Mercado Municipal de San Félix

Adjudicatarios de puestos en el Mercado Municipal de San Félix exigen a la Alcaldía de Caroní, dirigida por el oficialista Tito Oviedo, implementar una reordenación del centro de compras, así como la inmediata restitución de los servicios como el agua y la electricidad que no poseen desde hace más de 5 años.

En un recorrido por el lugar, Radio Fe y Alegría Noticias constató que el espacio permanece lleno de basura, posee problemas de aguas servidas, hay presencia de cloacas y no tiene servicio eléctrico.

A pesar de que el Mercado Municipal de San Félix tiene más de 50 años de existencia, locatarios reprocharon que la gestión de Oviedo no ha dado ningún tipo de solución a las diferentes problemáticas. Asimismo, señalaron que padecen por la falta de servicios y la presencia de vendedores informales en las adyacencias del recinto.

“Las ventas mejoraron en el 2023, pero el mercado sigue igual desde hace tantos años. Nadie ha hecho nada por nosotros. Lo poco que se ve pintado y con cerámica, hemos sido nosotros mismos que lo hemos arreglado entre todos. Hay cloacas que tienen muchísimo tiempo aquí, esos olores salen… Y el gobierno, bien gracias. Se necesitan reparaciones de aguas. Nosotros tenemos que pagar para que nos busquen agua. Teníamos agua, se robaron la bomba y más nunca nadie hizo nada”, expresó Zulimar Gómez, locataria con 22 años de antigüedad.



Solicitan salida de buhoneros del mercado

A pesar de que el mercado permanece con muchos puestos abandonados, las ventas se han propagado en la parte externa: hacia los vendedores informales y buhoneros.

Según relatan los locatarios, los usuarios prefieren comprar en la parte externa que ingresar al mercado, lo que ha significado una disminución considerable en las ventas. La reordenación y entrada de los vendedores informales hacia la parte interna ha sido promesa que ha pasado por más de dos gestiones, pero hasta ahora no se ha concretado.

“Yo tengo 37 años trabajando aquí. Nosotros para este 2024 solicitamos que se aboquen a los servicios, también el traslado de los vendedores informales para la parte interna. Que sea un solo mercado municipal aquí adentro no afuera. Eso nos perjudica, la mayoría de la gente llega hasta afuera y no se meten. Allá afuera trabajan hasta con unos pesos adulterados, pesan 800 gramos como si fuera un kilo. Todo eso nos afecta a nosotros. No tenemos agua tampoco. Como locatarios nosotros mismos hemos acondicionado y hechos reparaciones”, explicó Eglys Marchán, locataria de una frutería.



Durante el 2023, las autoridades emplearon una reordenación en el Mercado de Unare, donde se construyeron nuevas infraestructuras para dar cabida a los vendedores informales; sin embargo, esta iniciativa no ha llegado a San Félix.

“En este momento tenemos un poco de problemas. Si las personas se dirigieran para acá adentro, el mercado fluiría más. La gente está es afuera en la calle. Ve cómo está todo. Esto está deteriorado. Sería positivo que sean trasladados a la parte interna. Además, aquí no sirve nada. No hay agua por tubería desde hace años. Hay cloacas. Desde hace años no hacen reparaciones. Vienen por pura política, pero nada de nada”, declaró Sara Brito, vendedora del área de hortalizas.

Autoridades afirman que habrá mejoras para el 2024

El recién nombrado administrador del Mercado Municipal de San Félix, Emilio Mottino, aseveró que están trabajando en un proyecto de reordenación y mejora de infraestructuras para dar respuesta a la crisis del lugar.

“La Alcaldía va a reordenar el Mercado de San Félix. Ya detectamos las fallas que tenemos: aguas negras, aguas blancas… Estamos tomando acción. Un plan a futuro, para próximos meses, es el ingreso de vendedores eventuales, así como lo hicimos en Unare. Vamos a ingresarlos para liberar lo que es la calle Orinoco. Eso es lo que tenemos planteado, tendremos una reunión con el director de Economía Eventual, Degnis Mazo, para unificar criterios”, puntualizó.

Por su parte, los usuarios afirmaron que una de las mayores problemáticas es la basura, ya que en los alrededores del lugar se concentran grandes pilas de desechos que promueven enfermedades y la presencia de zamuros.

El año pasado la concejala del municipio Caroní, Aliana Estrada, hizo referencia a la crisis de desechos que se vive en los diferentes mercados de la ciudad, esto a pesar de la implementación de un servicio de recolección de desechos privado en la localidad. La situación promueve la crisis ambiental en la región, puesto que los desechos terminan en las aguas de los ríos que bordean la ciudad.

