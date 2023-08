Mueren 29 personas por ola de calor en Corea del Sur

El intenso calor que afecta a Corea del Sur sigue produciendo decesos y las autoridades no descartan más muertes. El país está atravesando una ola de calor prolongada que ya supera los 15 días contínuos.

Los reportes de los servicios de emergencias indican que las temperaturas son superiores a los 35°C, informó la Administración Meteorológica de Corea (KMA). La agencia agregó que el miércoles fue el día más caluroso en Seúl en 111 años, con una temperatura de 39,6°C.

Hasta este jueves 2 de agosto, 27 personas murieron por consecuencias relacionadas con los efectos del calor que está afectando la salud; otras 100 personas estarían hospitalizadas. De acuerdo con las autoridades, el calor es parte de los efectos del cambio climático.

Entre el 20 de mayo y finales de julio, 21 personas murieron por presuntas enfermedades relacionadas con el calor, mientras que el martes se notificó el fallecimiento de otras cuatro. El miércoles se reportaron dos nuevos decesos, lo que suma en total 27 decesos.

Las autoridades también han indicado que la mayoría de las víctimas mortales del calor son personas adultas que superan los 60 años de edad. La última persona fallecida fue identificada como Yeongcheon, una agricultora de 70 años de edad.

Los últimos dos fallecidos murieron mientras laboraban en un campo abierto bajo un intenso calor a 217 kilómetros de Seúl, la capital de Corea del Sur.

El Gobierno informó que las temperaturas y la ola de calor alcanzaban el nivel más alto en el sistema de advertencia de cuatro niveles. Esto tiene lugar por primera vez en cuatro años.

Entre tanto, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaró que “junio ​​de 2023 quedará en los anales de la historia marcando 0,5 °C por encima del promedio del periodo 1991-2020”, mientras superó el anterior récord de junio de 2019.

Heatwaves already kill thousands of people every year.



Without sustained investments in climate mitigation & adaptation, we are destined for a future of ever larger and deadlier heat disasters.