MUV Guárico advierte que cambios de clima aumentan incidencia de enfermedades respiratorias

Ante el incremento de enfermedades respiratorias en el estado Guárico, Carmen Cecilia Gómez, directora de Médicos Unidos Venezuela

(MUV) capitulo Guárico, adviertió que se deben tomar medidas de prevención para ayudar a evitar la proliferación de virus en la población.

En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, afirmó que se están presentando cuadros respiratorios con procesos virales por el cambio de temperatura que está ocurriendo en todo el país.

“Cuando bajan las temperaturas, bien sea por lluvias o por la cercanía del clima decembrino, o por los vientos alisios que mejoran el clima en el país, estas bajas temperaturas favorecen la proliferación de virus”, explicó.

Gómez señaló que estos virus son los causantes de enfermedades como bronquitis y algunas neumonías intersticiales. “Dentro de estos virus tenemos los virus de influenza, una de ellas la Tipo B, que es estacionario y que ocurre generalmente dos veces al año en el país; y los virus de influenza Tipo A, los cuales han aparecido en diferentes epidemias como fue el H1N1, H2N3, H2N2 y así sucesivamente”, aseguró.

La especialista indicó que los cuadros respiratorios que se manifiestan en el ambiente atacan a personas inmune competente, que mantienen un proceso que se auto limita y generalmente en menos de una semana el paciente ya se siente mejor, mientras que en niños y adultos de mayor edad, los síntomas pueden agravarse.

“Las personas ancianas son más susceptibles a permanecer con la enfermedad y a causar complicaciones de la misma”, añadió.

“Es importante que sepan que cualquier proceso viral que no mejora de cinco a siete días, posiblemente se esté complicando con un proceso bacteriano agregado o con alguna otra complicación de acuerdo a lo que padezca el paciente. Por lo menos en pacientes asmáticos, pacientes fumadores, en pacientes ancianos o en pacientes góticos se reactivan y son cuadros de más difícil curación”, detalló.

Campañas de vacunación

Gómez comentó que existen esquemas de vacunación para estos virus que muchas veces no se cumplen en el país.

“Entre las vacunas que se deben aplicar está contra enófilos, que es una vacuna que en ocasiones se coloca de manera gratuita a través del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, no es constante su aplicación y no se consigue todos los años de manera segura, pero a nivel privado es una vacuna relativamente económica, que pudiera estar inclusive por debajo de los 20 dólares”, contó.

Por otra parte, la representante MUV en Guárico comentó que anteriormente el Ministerio de Sanidad incluía dentro de sus esquemas de inmunización algunas vacunas de alto costo, que ahora solo se colocan en consultorios privados a costos que sobrepasan el poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos.

“Existen otras vacunas que no son de origen viral, si no de origen de prevención para bacterias que no causan mayores patologías respiratorias, que son la haemophilus influenzae, que está incluida en la pentavalente. De ahí la importancia de la colocación de esta vacuna y la vacuna de neumococo, que en algún momento fue colocada de manera pública. Sin embargo, eso dejo de ser así”, aseguró.

Gómez realizó un llamado a la prevención dentro de los hogares para evitar la proliferación de estos virus en el ambiente.

“La prevención en el sentido del lavado de las manos; en no toser cerca de otras personas; el uso de tapabocas para las personas enfermas; el uso de alcohol todavía en nuestras carteras; y es importantísimo que no olvides todas las medidas que aprendimos durante la pandemia de Covid-19, porque estas medidas son iguales y útiles para cualquier proceso respiratorio que pudiéramos tener”, sentenció.

