Una Palabra Oportuna 2999

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 11 de enero de 2024

Por: Edgar Magallanes, SJ

Jesús es el que todo lo cura

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que yo aprenda Tu modo de proceder.

Se acerca a Jesús un leproso, y suplica de rodillas: “si quieres, puedes limpiarme”. Compadecido, extiende la mano y toca, diciendo: “quiero, queda limpio”. Se cura y divulga que Jesús le sanó.

Reflexiono:

Así como hay gente medicina, Jesús es el que todo lo cura. La cercanía con Él nos hace más amables, respetuosos y serviciales. En relación con Él nos volvemos gente que sana corazones.

Me pregunto:

¿Dedico tiempo a disfrutar la presencia de Jesús?

¿Quiero ser sanado de todas mis impurezas que no me dejan amar ni dejarme amar?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.