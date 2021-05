Una Palabra Oportuna No. 1095

Oración de la mañana. Martes 11 de mayo de 2021.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y formas de hacer las cosas sean para alabarte.

Jesús dice a sus discípulos: les conviene que me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Él establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, justicia y juicio.

Reflexiono:

Podemos elegir ser ciegos para vivir de manera cómoda. Dejar de lado el criterio que nos da el Espíritu al seguir a Jesús. Pero sólo al obedecer ese Espíritu alcanzamos nuestra estatura real.

Me pregunto:

¿Soy capaz de escuchar el juicio del Espíritu al mundo aunque sea incómodo?

¿Qué aporta mi corazón cuando sigo a Jesús?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.