“Jamás he tenido un testaferro”: los puntos claves de lo que dijo Maduro a Ramonet

En una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, publicada el 1° de enero de 2024, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abordó varios temas cruciales que han marcado la agenda política del país en los últimos meses. Entre los asuntos destacados se encuentran los Acuerdos de Barbados, el referendo sobre el Esequibo y la liberación de Álex Saab.

Maduro comentó con Ramonet sobre los Acuerdos de Barbados, afirmando que estos han permitido establecer un acuerdo con la oposición extraparlamentaria.

También consideró como un éxito el referéndum sobre la Guayana Esequiba del 3 de diciembre, destacando una presunto masiva participación y considerándolo una victoria significativa en términos de movilización popular.

Punto 1: Álex Saab

El punto central de la entrevista giró en torno a la liberación del acusado de ser un “testaferro” del Gobierno venezolano, Álex Saab, quien para el Gobierno es un empresario colombiano que desempeñó un papel crucial en la importación de alimentos y medicinas durante las sanciones contra Venezuela.

Maduro compartió detalles sobre la difícil negociación para asegurar su liberación, describiendo a Saab como un hombre emprendedor y valiente, y que incluso supuestamente enfrentó un intento de asesinato días antes de su detención en Cabo Verde.

Sobre las acusaciones de testaferro y corrupción dirigidas a Saab, Maduro lo negó y desmintió cualquier conexión, destacando la falta de pruebas presentadas durante los más de tres años de su secuestro.

“A Álex Saab ya trataron de matarlo por orden de Iván Duque”, dijo el presidente antes de defenderse y defender a Saab, expresando que él “jamás he tenido un testaferro”.

Maduro afirmó que la contribución de Saab fue clave en medio de las sanciones, garantizando la llegada de medicamentos vitales como Remdesivir para pacientes que se contagiaron de la Covid-19 y supuestamente asegurando el suministro de combustible cuando las refinerías del país estaban paradas debido a las sanciones.

Punto 2: el Esequibo

Sobre Guyana, Maduro afirmó que el presidente de Guyana se está burlando de los líderes regionales y actuando como un títere de los intereses británicos. Advirtió que Venezuela no tolerará amenazas y que el país tiene la capacidad militar para defender su soberanía.

“¿Qué está haciendo el gobierno de Londres y qué está haciendo el presidente de Guyana? Burlarse del presidente Lula, burlarse del presidente de la Celac, Ralph Gonsalves, burlarse de todos los países del Caricom… Eso es lo que han hecho, burlarse de ellos. Ellos se han burlado amenazando a Venezuela con una nave militar. Se han burlado, y le han dado una patada al Acuerdo de Argyle, le han dado una patada”, expresó.

“Aquí nadie nos va a venir a amenazar con barcos. Ni hoy ni nunca. No es la Venezuela de 1902. No se equivoquen con Venezuela. No se equivoquen”, aseveró también.

Punto 3: el diálogo

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Maduro resaltó la importancia del diálogo, recordando encuentros anteriores con presidentes estadounidenses.

Maduro expresó su deseo de avanzar en el diálogo con la administración del presidente estadounidense Joe Biden y enfatizó la necesidad de levantar todas las sanciones ilegales impuestas a Venezuela.

“Yo he promovido más de mil veces el diálogo con todos los sectores de la oposición”, aseguró.

También señaló que hay “ideas comunes” o bien “una ruta” en cuanto a las relaciones con Estados Unidos y el diálogo, pero luego desvió la conversación hacia las sanciones que, según dijo, no se han levantado.

Ante ello, reiteró su compromiso con la paz y el diálogo, tanto a nivel nacional como internacional y afirmó que Venezuela seguirá buscando el levantamiento completo de las sanciones y defendió la soberanía del país ante las amenazas externas.

Punto 4: Canserbero

El caso del reconocido rapero venezolano Tirone González, conocido como “Canserbero” fue lo que abrió la entrevista. Sobre esto, Maduro resaltó la importancia de la investigación para limpiar el nombre del artista.

En contexto, la Fiscalía de la República reveló que Canserbero no se suicidó como se pensaba inicialmente, sino que fue asesinado. Tras una investigación, se determinaron quienes estaban involucrados y luego salió luego un video de la declaración de Natalia Améstica, exmánager de Canserbero, donde admitió haber cometido el homicidio.

Maduro elogió el trabajo científico y profesional detrás de la reconstrucción de los hechos, que condujo a una conclusión contundente sobre los “responsables intelectuales y materiales” del crimen.

Destacó que la investigación permitió reivindicar el nombre del artista y revelar la verdad detrás de su trágica muerte.

“Todos los medios de comunicación y las redes habían manchado el nombre de Canserbero, habían dicho que era un homicida.., inclusive el antiguo Ministerio Público llegó a acusarlo después de muerto de homicida”, manifestó.

Este fue un resumen dividido en cuatro partes (sin orden cronológico) de los momentos clave de la conversación de Maduro con Ramonet. Se puede leer la transcripción de la entrevista completa en la página web de Globovisión o ver la entrevista en Youtube:

