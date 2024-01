Tiburones de La Guaira anuncia a sus refuerzos

El campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Tiburones de La Guaira, anunció a los jugadores que reforzarán al conjunto. Hay que recordar que el equipo litoralense es el representante de Venezuela en la Serie del Caribe que será en Miami.

La organización también anunció que algunos peloteros del equipo campeón no podrán asistir porque no podrán acceder al visado.

Entre los elegidos están: Anthony Vizcaya (LD) Silvino Bracho (LD) Jorgan Cavanerio (LD) Jhoulys Chacin (LD), Hernán Pérez (Utility) Alexi Amarista (INF) Wilfredo Tovar (INF) Odúbel Herrera (OF), Ramón Flores (OF) Wilson Ramos (C).

En la nómina están jugadores de Tigres de Aragua, Leones del Caracas, Navegantes de Magallanes y Tigres de Aragua.

Tiburones de La Guaira aún no ha anunciado el roster que sería confirmado este miércoles al medio día.

La Junta Directiva, Gerencia General y Gerencia Deportiva de Tiburones anuncia que los refuerzos que nos acompañarán a la Serie del Caribe son:



— Tiburones de La Guaira (@tiburones_net) January 31, 2024

