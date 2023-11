Una Palabra Oportuna 2895

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Lunes 20 de noviembre de 2023

Por: Lucy Peña

Narra: Elizabeth Torres

¿Qué quiere?

Después de lograr llamar la atención del Maestro y del Señor.

Al tener la dicha y el momento preciso, único y decisivo, de lograr estar delante del Señor, con su infinito poder de amor, bondad y misericordia, ¿Cómo contesto a su pregunta? ¿Qué deseo pedirle para mí? ¿Tengo priorizadas mis necesidades y anhelos? ¿Sé qué pedirle con precisión al Señor?

Estamos saturados de demandas externas, confundidos con tantas voces que parecen urgentes, que nos hacen creer lo que necesitamos para vivir a gusto con la vida que hemos recibido de Dios, pero, resulta que es estando ante Jesús como descubrimos lo que realmente requerimos para desarrollar y celebrar la vida que tenemos.

Pidamos al Señor, que sepa discernir lo que necesito, aquello que es medular, aquello que me permitirá lograr las demás cosas. Que no me agobie pidiendo todo, sino que acierte a enfocarme en lo que es fundamental para mi desarrollo personal y comunitario, uniendo: los milagros de Jesús en mi vida con la responsabilidad ante mis dones y talentos, sabiendo que una parte la da Dios y otra, corresponde a cada uno hacerla, con el amor y misericordia que se ha recibido y aprendido del trato con Dios.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.