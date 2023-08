Confirman 50 casos de dengue en Monagas

Andrés Silva, portavoz de la Gobernación de Monagas, indicó que en la entidad fueron diagnosticados un total de 50 casos de dengue en varias zonas. La parroquia Alto de Los Godos del municipio Maturín fue en donde se contabilizaron más casos, con 18.



“Vamos a iniciar una campaña de concienciación para eliminar y evitar los focos de criaderos de dengue en las comunidades, es por eso que anunciamos que tenemos 50 casos, el foco más grande está en la parroquia Alto de Los Godos, por eso en los próximos días se va a anunciar la fumigación de los criaderos del patas blancas”, explicó Silva en la conferencia de prensa.



Cabe mencionar que según el funcionario aseguró que desde la Gobernación de Monagas están trabajando para evitar que pueda haber más personas contagiadas de esta epidemia que produce el conocido zancudo patas blancas o Aedes Aegipty.

La ONG Monitor Salud reportó este lunes 28 de agosto que en la última semana se registraron entre 30 y 40 casos de dengue en varias regiones de Venezuela.

Mientras, la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, confirmó esto datos y advirtió que sólo en el primer semestre del año el número de casos se ha duplicado, en comparación al mismo período de 2022 y se estima que aumentará mucho más para el segundo semestre, debido a la temporada de lluvias.

Solo en Caracas, según un informe de Monitor Salud, se contabilizan, al menos, de 409 casos. Destacan que si bien algunas alcaldías y gobernaciones implementan planes de fumigación y abatización, lo ideal es que se activen campañas y operativos desde el Ministerio de Salud.

Andrés Silva/Portavoz de la gobernación de Monagas/Foto: Cortesía





No habrá racionamiento eléctrico en Maturín





Ante la explosión de la sub estación eléctrica Maturín en la capital monaguense, el vocero del gobierno regional informó que “durante el fin de semana hubo una situación eléctrica en una sub estación, pero gracias al esfuerzo del equipo de la Corporación Eléctrica Nacional se resolvió. Esto dejó sin luz a varios sectores de la ciudad capital, además del centro quedó sin distribución de agua potable, por la parada preventiva en la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche”.



Cabe destacar que Silva no precisó cuáles son los sectores de la ciudad dependientes de la sub estación eléctrica los cuales fueron a afectados por la explosión del día domingo 27 de agosto.



Entere los otros anuncios que se hicieron desde el ejecutivo regional, mencionó que siguen los trabajos de mantenimiento del estadio Monumental de Maturín, con miras a las próximas eliminatorias mundialistas.



El también director de Comunicaciones de la Gobernación de Monagas, Andrés Silva, indicó que para la próxima semana anunciarán el nuevo método de distribución de gasolina en todo el estado Monagas, a fin de satisfacer las necesidades de los conductores y transportistas.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.