Denuncia suspensión salarial para 800 docentes vinculados a protestas en Bolívar

La secretaria general del Colegio de Profesores del estado Bolívar, Aída González, denunció este 18 de septiembre que 800 docentes en la entidad sufrieron la suspensión de su salario debido a su vinculación en protestas.

En este sentido, González aseveró que las autoridades buscan coaccionar y amenazar a los educadores para detener la ola de manifestaciones que han liderado desde el mes de enero, esto con la finalidad de evadir las causas del reclamo que abarcan la precarización salarial y la falta de beneficios.

“Hoy fueron suspendidos desde hace más de 15 días salarios a docentes del estado Bolívar. De todos los municipios. Una medida arbitraria por parte de la gobernación. ¿Para qué suspender un salario de 3 dólares a un docente? ¿Para amenazarlo? Para que hoy no iniciaran las protestas. Vamos a protestar porque no hay una respuesta de la deuda de 280% de la contratación pasada, de un aumento salarial, de las instituciones. A 800 profesores se les suspendió el salario solamente en el estado Bolívar, todo esto tiene que ver con amenazas para que los docentes no sigan en la protesta”, explicó la gremialista.

González hizo un llamado a las autoridades regionales y el Ministerio de Educación para que ofrezcan respuesta a la problemática laboral del gremio, que desde principios de año viene exigiendo la discusión de su tercer contrato colectivo, así como mejoras salariales y en el servicio de salud.

45% de reincorporación a las aulas

En el marco de una gran deserción laboral por parte de los educadores, González señaló que solo el 45% del personal de los planteles se reincorporó este 18 de septiembre como lo ordenó la ministra de Educación, Yelitce Santaella.

Asimismo, enfatizó en que las instituciones no recibieron mantenimiento durante el período vacacional ni están en condiciones para la impartición de clases.

“Hoy supuestamente estamos iniciando el año escolar. Hicimos un llamado a protesta porque no existió respuesta a las exigencias que viene haciendo el gremio docente desde enero de este año. La incorporación ha sido nula. El 80% de los docentes están pensando si iniciar ahorita o el 02 de octubre con los niños. Los 3 dólares que cobra un docente no le alcanzan para llevar el pan a su casa. Estamos en una situación de salud grave y por eso ellos están diciendo que si no hay solución inmediata, no volverán a las aulas”, zanjó.

