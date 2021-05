Denuncian a ex diputado de Guárico por violencia de género

Vilmalia García, de 25 años de edad, denunció al ex diputado de la Asamblea Nacional (AN), y actual director Territorial de Alimentación en Guárico (Minppal), Christopher Constant, de maltrato físico y psicológico durante los cinco años de relación.

García declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que en la actualidad se desempeña como Licenciada en Comunicación Social y militante del Partido Socialista Unidos por Venezuela (Psuv), en San Juan de Los Morros, y que esta denuncia que está llevando a cabo no es por retaliación política, sino por buscar que se haga justicia.

“En este mes de mayo consecuentemente se han venido suscitando hechos, tanto de maltrato físico, psicológicos, de igual forma yo había decidido callar, porque bueno, ante todo había reaccionado de manera impulsiva, como toda mujer dolida, marcada, pero me agoté que al salir a la calle, las personas tengan una imagen dañada de mí”.

García acotó que “yo lo único que le pido a Dios y a la justicia que me brinde el apoyo necesario para hacer valer mis derechos, lo de mi hija que tiene 3 años, y no se merece que su padre me busque chantajear, porque nos brinda un techo, el día de mañana nos saque, me insulte, me amenace, me raye con mi familia, no estoy para más”.

García señaló que tiene en su poder un informe médico, avalado por psiquiatra y psicólogo, donde se describe la situación en la que la dejó su pareja.

“Un trastorno de estrés postraumático por maltrato físico, psicológico y de abandono, solo quiero que entiendan que una mujer no merece vivir lo que yo he vivido, durante años”.

La licenciada manifestó que decidió colocar la denuncia a los organismos competentes después de una fuerte discusión ocurrida el pasado 19 de mayo que terminó nuevamente en maltratos contra su persona.

“Ocurre que el 19 de mayo el compañero nuevamente va con su amenazas ya que un día anterior estábamos discutiendo, en vista de que yo no acepto una supuesta amistad con ciertas condiciones de parte de él, nuevamente arremete contra mí, se desaparece y es donde yo tomo la decisión de hacer la denuncia y hasta estas alturas todavía lo siguen buscando, él está escribiendo por las redes, generando contenido, tratando de mal poner no sé a quién, y no ha terminado de dar la cara ante la supuesta calumnias como él así las describe, para que podamos llegar a un acuerdo o por los menos se haga justicia ante todo lo que ha hecho”.

Por su parte, el ex diputado Christopher Constant se pronunció a través de su cuenta en Instagram @christopherconstant sobre la denuncia y desmintió los hechos que García lo acusa.

“Lo más que aprendí de mis padres es el respeto, y mis principios siempre me han destacado por el amor a Dios y al prójimo. Jamás sería capaz de dañar a alguien, menos a quien con amor quise unirme a formar un hogar y planificamos una hermosa niña. Pero que se dejó atrapar por un mundo de personajes con muchas ansias de poder, envenenados por el odio enfermizo, miserables que irán cayendo por su propio peso. Tengo la moral suficiente para ver siempre con la frente en alto. Por momentos electorales y politiquería sé que muchos disfrutan y celebran lo que creen es la caída de un LÍDER pero no contaron con que la verdad y el amor siempre triunfan sobre la mentira y el odio. Por eso con confianza en DIOS estoy seguro que está vez también venceremos. Yo te perdono Virmalia García, tu hija te perdonará estoy seguro que sí y uds. mis queridos líderes y mi querido pueblo pueden confiar en mí. La verdad prevalecerá!!”.

Cabe destacar que contra el ex parlamentario existe una orden de captura por parte del Ministerio Público, de la cual hasta los momentos no se ha obtenido mayor información.