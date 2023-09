El presidente del Colegio de Internacionalistas, Gerson Revanales, opinó que Venezuela no tiene otra opción más que presentarse ante los tribunales con abogados expertos en la materia y toda la documentación necesaria. De lo contrario, existe el riesgo de perder el Esequibo, que abarca unos 160 mil kilómetros cuadrados.

“Estén presentes o no, los magistrados harán las investigaciones que les convengan y tomarán su decisión. Venezuela no va a estar presente y en todos los antecedentes anteriores, donde gobiernos no se han presentado, los resultados han sido negativos”, advirtió Revanales durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó los argumentos presentados por Venezuela, por lo que continuará un proceso en el que Guyana espera que el tribunal juzgue la validez del Laudo Arbitral de 1899 que otorgó el territorio a Reino Unido y Guyana, cuando aún era colonia.

Documentación con la que defenderse

Según el diplomático de carrera, Venezuela ya tiene ganada la disputa en cuanto a la documentación, ya que el propio libertador Simón Bolívar hizo el reclamo a los ingleses en 1822.

Adicional a esto, en 1966, durante el gobierno de Raúl Leoni, se firmó el Acuerdo de Ginebra, donde Inglaterra reconoció la existencia de un problema que requería una solución.

Revanales también recordó que el artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra, basado en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, incluye mecanismos de solución pacífica diplomáticos, políticos y jurisdiccionales.

Por otro lado, señaló que el Caribe nunca reconoció el derecho de Venezuela sobre esa zona y siempre muestra afinidad hacia Guyana por motivos raciales.

Venezuela introdujo dos recursos que fueron rechazados por la CIJ. Ahora, se desconoce si el país asistirá el 8 de abril de 2024 a la denominada contra memoria para rebatir los cinco petitorios consignados por el gobierno de Guyana.

Una problemática con muchas aristas

Para Revanales, el Esequibo es un tema que involucra problemas de soberanía nacional, ya que se trata de un territorio que legítimamente pertenece a Venezuela y está bajo posesión arbitraria de Guyana debido a conspiraciones previas.

Paralelamente, implica preocupaciones de seguridad nacional, ya que Venezuela no puede ejercer soberanía ni control en esta área, lo que facilita problemas como el narcotráfico y la trata de personas. Por último, afecta la integridad territorial del país.

