Indígenas kariñas llevan sus fiestas y rituales a Brasil

Integrantes del pueblo indígena Kariña de Venezuela, realizaron este martes 27 de septiembre un evento cultural en el estado de Roraima, Brasil.

El movimiento de danza indígena Evo Warao, Oroboro Producciones y la organización brasilera venezolana: La Mochila Migrante, auparon el evento en pleno corazón de Roraima en el municipio Cantá.

Este fue el primer acto cultural protagonizado por originarios kariñas para demostrar sus conocimientos ancestrales, rituales, cantos y danzas en un contexto multicultural donde convergen brasileros, venezolanos no indígenas y varios pueblos aborígenes de Venezuela. Pese a que la presentación estuvo centrada en la cultura Kariña, el cuatro como instrumento musical fue el centro de todas las melodías entonadas por el profesora kariña, José Luís Aray. Un grupo kariña realizó un ritual festivo durante más de una hora con cantos y bailes tradicionales. El baile principal fue el Mare Mare, una canción que hace referencia histórica a un gran cacique del mismo nombre. En la comunidad viven 18 familias y casi 70 personas. La mayoría son de la etnia warao y cuatro familias forman parte del grupo kariña. En este espacio cultural, existió una gran diversidad, marcada también por la fluidez de cuatro idiomas, kariña, warao, castellano y portugués como parte de un contexto multicultural. “Que nuestra cultura está en el espacio donde estamos. No se trata de transformar el cambio en nuestra cultura, se trata de conectar nuestra cultura con otras fronteras y otros países. Si la cultura de Estados Unidos y de otros países nos llega, ¿por qué nuestra cultura no puede llegar a otros lugares?”, dijo el profesor José Luís Aray.