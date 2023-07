Pastores evangélicos de San Fernando protestan contra la educación sexual integral

Un grupo de pastores y líderes de varias iglesias evangélicas en San Fernando, capital de Apure, encabezó una jornada de protesta este viernes 7 de julio ante la Zona Educativa para hacer conocer su rechazo al programa que se instituye en el sistema educativo sobre la Educación Sexual Integral (ESI).

El pastor Aníbal Delgado, uno de los pastores convocantes, declaró a través de Radio Fe y Alegría Noticias que la principal finalidad de la actividad buscaba “entregar un documento en el cual exponemos un rechazo contundente al programa de educación sexual integral implementado por el sistema educativo venezolano”.

El líder religioso explicó que la postura de las iglesias obedece a que el programa ESI, como se le conoce por sus siglas, contradice los preceptos científicos y biológicos de la sexualidad; y por ende, a su criterio, se quiere establecer “la ideología de género”, lo cual fragmentaría el concepto de familia, inspirado por la Biblia y otras convenciones sociales.

Por esta razón, además del reclamo, en el documento también comparten la propuesta de integrar estas dos dimensiones en el desarrollo de contenidos pedagógicos en todos los niveles del sistema educativo venezolano, a través del programa “Aprendiendo a querer”.

Especificó que la acción es parte de un conjunto de actividades públicas que regenta la iniciativa Por La Familia Venezolana, integrada por padres, madres, representantes, docentes, profesionales, Concilios, Confederaciones, Confraternidades, Fraternidades, Iglesias de diversas confesiones, Asociaciones Civiles y Consejos Comunales.

Autoridades educativas de Apure recibiendo el documento. Foto: Cortesía.

Lo que exigen

Mediante un comunicado, las organizaciones sociales y religiosas que conforman esta iniciativa en todo el país exigen que la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) “sea erradicada del pensum educativo, desde maternal hasta el 6to año de bachillerato, ya que no tiene sustento científico o legal, sino que, contrariamente, plantea temáticas que siembran confusión en la mente inocente de los niños, exponiéndolos a situaciones que no son acorde a su edad, no apegadas a los principios y valores familiares, además de plantear como opciones determinados elementos tipificados como delitos, como lo es la enseñanza del aborto (establecido en el artículo 430 del Código Penal Venezolano) a niños, niñas y adolescentes desde 3er grado hasta 6to año de bachillerato”.

Por otro lado, aducen que el programa ESI “presenta modelos de familias no apegados al modelo constitucional de padre, madre e hijos, que es a la que hace referencia el Art. 9 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que establece que ‘la familia será protegida como unidad insustituible en el desarrollo y formación integral del individuo, a través de políticas que garanticen el derecho a la vida’, y ese derecho a la vida solo puede ser garantizado por una familia constituida por un hombre y una mujer, únicos que al unirse sexualmente pueden concebir; garantizando al Estado venezolano las futuras generaciones indispensables para su existencia”.

Amplia receptividad a la demanda

Delgado subrayó que la jornada se desarrolló sin ningún tipo de inconvenientes y con mucha receptividad en casi todos los estados del país. Ellos buscan llamar la atención de las autoridades educativas para que se puedan aplicar los “correctivos” que consideran pertinentes en la impartición de esta cátedra en los planteles.

En la Zona Educativa de Apure fueron recibidos por la Dra. Milagros Cordero, Coordinadora Jefe de Supervisión; la Msc. Matilde González, Coordinadora de comunidades educativas y unión con los pueblos; y la profesora Juana Luna, enlace del programa Educación Sexual Integral.

Informó que el próximo 19 de julio tendrán otra jornada especial con las mismas características en el seno de la Asamblea Nacional.

