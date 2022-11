Protestan en Mérida por detención de un profesor

Familiares y amigos del profesor Luis Segovia, del colegio Jardín Franciscano, protestaron ante la sede del Ministerio Público en Mérida debido a que tiene 30 días detenido por una acusación de presunto acoso sexual.

Luis Segovia, profesor del colegio Jardín Franciscano ubicado en el sector El Arenal, se encuentra detenido tras ser acusado por una estudiante de 2do año por presunto acoso sexual.

Sus familiares, amigos, representantes y ex alumnos de la institución protestaron este martes 29 de noviembre pidiendo su liberación y que “se haga justicia” ya que aseguraron que lo detuvieron de forma arbitraria.

Esta es la quinta vez que protestan desde la detención de Segovia ya que la fiscalía no ha encontrado pruebas para condenarlo, según afirmó su hermana Marlene Segovia.

“Tiene 30 días detenido y es víctima de una acusación de un delito que nunca cometió porque se han hecho pruebas en audiencia en la cámara de Gesell en las que se desmienten las acusaciones. Nosotros, como pueblo que realmente creemos en un estado de derecho, estamos exigiendo que la verdad se devele porque Luis Segovia es un hombre de principios y de una calificación profesional comprobada. Es un hombre de paz y bien que se ha dado a la comunidad”, apuntó.

Acusación contra el profesor “es una calumnia”

Marlene Segovia insistió en la exigencia a que la Fiscalía haga la investigación y develen la verdad ante los jueces.

“La acusación es realmente una falacia, una calumnia que viene por la coyuntura política de lo que se ha hecho con la campaña de la cinta verde. Nosotros, la familia, gente del pueblo sencilla y llana, inclusive él, creemos en la LOPNA y en que se vele por. los derechos de los menores”, indicó.

Así mismo, enfatizó que entregarán una carta pidiéndole al Fiscal Superior que lleve el caso porque no se ha hecho por los canales regulares.

“Si ya no hay pruebas, ¿por qué él sigue detenido? Se supone que son 45 días de averiguaciones. Ya pasaron los 30 días que se cumplen hoy (martes) de detención; si no hay pruebas es para que él ya estuviera en libertad. Es lo que le estamos pidiendo al Fiscal Superior que por favor no superen los 45 días porque ya no hay pruebas para condenar al profesor”, exclamó.

Testigos apoyarían al profesor

Por otra parte, Marlene Segovia detalló que una de las alumnas de 2do año afirmó que el profesor nunca se queda solo con ellas.

“Los alumnos de 2do año todos le dicen a la niña (de la acusación) que diga la verdad y no. Hay otros intereses de por medio. Entonces es simple y llanamente porque el profe les cae mal y le quieren dañar la vida. No es justo”, señaló Marlene Segovia.

Afirmó que tiene 340 firmas que respaldan su posición.

Dijo además que el profesor tiene 17 años en este colegio, por lo que por dicha situación también afecta el nombre de la institución.