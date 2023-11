Se necesitan 493,53 dólares para comprar la canasta alimentaria

La canasta alimentaria en Venezuela tiene un precio de 493,53 dólares, equivalente a 18.241,01 bolívares, según los datos recogidos en el mes de octubre de este año por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

En septiembre, la canasta alimentaria se ubicaba en 495,54 dólares, el equivalente a Bs. 17.289,45. Esto significa que aumentó un 5,5 % respecto a septiembre si se compara en bolívares, pero si se compara en dólares, tuvo una disminución del costo de 2,01 %. La razón de ello es la situación inflacionaria de la moneda local.

Este aumento del precio de la canasta alimentaria significa que los venezolanos deben trabajar más horas, hacer trabajos informales o extras para poder comprar los alimentos que necesitan para subsistir.

El aumento del precio de la canasta alimentaria tiene un impacto negativo en la salud de los venezolanos. Cuando las personas no pueden comprar alimentos nutritivos, están más propensas a sufrir enfermedades. Aunado al hecho de que un gran parte de la población no llega a comprar los 60 productos de la canasta porque su sueldo no le alcanza, como por ejemplo los empleados públicos, jubilados y pensionados que apenas cobran un poco más de 3 dólares mensuales en salario mínimo, más los bonos correspondientes que reciben mediante el sistema Patria.

