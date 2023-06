Venezuela y sus ciudadanos necesitamos aprender a vencer a las sombras que nos mantienen en incertidumbre en diferentes aspectos de la vida. La falta de información, datos oficiales o políticas públicas que vayan en pro de la calidad de vida de cada uno, nos mantienen en lagunas de incertidumbre.

Sin embargo, también podemos encontrar pequeños espacios de esperanza y ejemplo de cómo, de manera organizada y con disposición a ello, logramos dar pasos hacia adelante.

A continuación, un repaso a las noticias más importantes que nos dejaron estos últimos días:

Cambio climático a oscuras

La falta de registros oficiales no permite saber cuánto ha afectado el cambio climático al país según la explicación del biólogo Alejandro Luy, director general de la fundación Tierra Viva.

A su juicio, lo único que permite poner en evidencia la situación es la pérdida de corales y glaciares, así como aumentos en la temperatura -que también se viven en el mundo entero-. Según también explicó Alejandro Álvarez, coordinador del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima 21, Venezuela es el único país de Sudamérica que no cuenta con un plan nacional de adaptación al cambio climático.

Cuando la vida depende de una máquina que apenas sirve

Tras cumplirse 6 años de la suspensión del programa de trasplantes en el país, ya la cuenta que tienen organizaciones no gubernamentales revela que unas 6 mil 600 personas ven su vida en riesgo al necesitar un riñón nuevo. Esto sin contar aquellos que esperan por otros órganos como hígado, cornea o corazón.

Esta situación los pone a merced de un tratamiento sustitutivo como la diálisis, pero que no les garantiza una calidad de vida debido a que en Venezuela, según Reymer Villamizar, director de la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela, solo hay 130 unidades que trabajan a un 50 % de su capacidad.

Humildad para renacer

A juicio del sacerdote jesuita Luis Ugalde, el gobierno y la oposición deben ser humildes y unirse para “hacer de nuevo la política”.

Para el exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), “la reconstrucción no se puede hacer sola, tiene que arropar a todos, los de un color y los del otro. Entonces es un hacer de nuevo la política”, según expresó en entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias.

El alto costo de la vida

La economista Liuba Malpica aseguró esa semana que el alto costo de los servicios públicos en Venezuela es debido al tiempo que tuvieron precios congelados, lo que incidió directamente en el deterioro de la infraestructura al no poder cubrir su mantenimiento.

“Esos ajustes debieron haberse hecho desde hace tiempo, en la medida en que los costos operativos fueron incrementándose en cada uno de estos prestadores de servicios. Por política del Estado estos ajustes se fueron congelando y trajo como consecuencia el deterioro de ellos”, explicó Malpica a Radio Fe y Alegría Noticias.

Por otra parte, resaltó que uno de los principales problemas que ha tenido el país es el “acoso y criminalización a la empresa privada”, que ha repercutido en la calidad de vida de los venezolanos y el encarecimiento de los pocos bienes y servicios que quedan.

Alertan nuevo brote de hepatitis C

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, Rosalía Perazzo, alertó esta semana de un nuevo brote de hepatitis C en varios estados de país, entre los que están Caracas, Zulia, Trujillo y Portuguesa.

Aunque aseguró que no hay registros exactos debido a la falta de monitoreo por parte del gobierno nacional, el aumento de los casos se convirtió en un “problema de salud pública”. Alertó además que en Venezuela no hay tratamientos ni pruebas diagnósticas de fácil acceso para los pacientes con hepatitis C.

Esta situación también está afectando a pacientes que acuden a unidades de diálisis. Igualmente destacó que la hepatitis C puede convertirse en cirrosis hepática o cáncer de hígado si no se descubre y trata a tiempo.

Lo importante de vencer a las sombras

Esta semana, la Universidad Central de Venezuela finalmente tuvo sus elecciones internas luego de 11 años con las mismas autoridades en los cargos directivos.

Tras un primer fallido intento, este viernes 09 de junio trabajadores, estudiantes y egresados pudieron vencer a las sombras y votar para escoger 293 cargos, entre ellos, rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo y secretario.

De esta forma, la universidad más importante del país logró dar un ejemplo de unión y perseverancia, así como el resaltar el poder del voto como una manifestación pacífica y democrática de la libertad.

En esta primera vuelta resaltaron los profesores Humberto Rojas, de la Facultad de Ciencias, y Víctor Rago, de la Facultad de Ciencias, Económicas y Sociales, como candidatos a rector que se medirán en una segunda vuelta el 30 de junio.

Este es el resumen semanal de Radio Fe y Alegría Noticias del 05 al 11 de junio de 2023.

