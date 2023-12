El excandidato independiente a la Primaria Andrés Caleca no considera que las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro vayan a tener mayor impacto y le sugiere que se prepare para acudir a la Corte Internacional de Justicia.

El patriotismo es el refugio de los canallas, frase atribuida a un expresidente de Estados Unidos y que fue recordada por Andrés Caleca al referirse a la controversia que se ha formado entre Venezuela y Guyana en relación con el Esequibo, alertando que este tipo de escaladas son peligrosas y afirmando que hay que buscar una solución negociada a la legítima reclamación venezolana. “Soy un hombre pacifista”.

En entrevista con el periodistas Vladimir Villegas, en su programa Vladimir a la Carta, el excandidato independiente a la primaria del 22 de octubre, afirmó que el gobierno de Venezuela debe prepararse para acudir a la Corte Internacional de Justicia a presentar sus alegatos, reiterando que el país cuenta con títulos incontrovertibles sobre el Esequibo.

En cuanto a las medidas anunciadas el martes 5 de diciembre por el gobernante Nicolás Maduro, el también excandidato del Movimiento por Venezuela, estima que esas decisiones no tienen mayor impacto, desdeñan la petición hecha por la Corte Internacional de Justicia de que ninguna de las partes tomara medidas que escalaran el conflicto y le permitirán al chavismo reagrupar sus fuerzas.

Su opinión sobre el referéndum consultivo

En cuanto al referéndum del pasado 3 de diciembre, Caleca comparte, con la mayoría de los venezolanos, la percepción de que la participación fue muy baja, pero no hay forma de corroborarla pues no hubo testigos de la oposición que pudiera dar fe de los números que presentó el Consejo Nacional Electoral.

En su opinión, la oposición perdió la oportunidad, y cometió un error, al no aprovechar el impulso que significó la primaria de 22 de octubre para haber participado en el referéndum y propinarle otra derrota a Nicolás Maduro, afirmando que la decisión de no participar es otra muestra de lo que ha venido denominando como el desconcierto estratégico de la oposición, que un día participa en las elecciones y otro día no lo hace.

Cree necesario participar en todo proceso electoral que se convoque, pues es una estrategia de movilización ciudadana particularmente en regímenes de naturaleza restrictiva como el que existe en Venezuela.

“El funcionamiento de los partidos está limitado, está interferido permanentemente, por el gobierno autoritario, pero el proceso electoral, cualquiera que sea, te permite retomar la lucha, retomar la calle, hacer eso que se nos ha olvidado durante tanto tiempo”, explica Caleca.

Este sábado 9 de diciembre se conoció que el ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó a través de un comunicado que los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; y Guyana, Irfaan Ali; sostendrán una reunión sobre el Esequibo, territorio en disputa.

La decisión se tomó luego conversaciones telefónicas entre Maduro con su homólogo, Luiz Inácio da Silva; y con el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.

