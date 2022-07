Arranca nuevo torneo de baloncesto en Sucre

Con la participación de 12 equipos, la Asociación de Baloncesto del estado Sucre dará inicio este jueves 7 de julio, en el gimnasio Francisco “Morochito” Rodríguez de Cumaná, el Torneo Clausura de Baloncesto categoría libre 2022 , los cuales estarán disputando la “Copa Naviarca”.

Desde las 6:00 pm en el tabloncillo de dicho escenario se dará el salto entre dos con el partido inaugural entre los quintetos Bodegon de Harold versus Glorias Deportivas.

Antonio Tineo, presidente de AsobaSu, ofreció detalles de la actividad e invitó a los amantes de esta disciplina a apoyar estas actividades que vienen a darle vida a las instalaciones deportivas de la ciudad. “Esta noche tendremos los actos inaugurales, culturales, además del partido que marcará el inicio de este torneo”, destacó Tineo.

Los doce equipos quedadron dividos en dos grupos de la siguiente manera:



GRUPO A: Caimanes de la Villa, Academia Visión, Super Bloques, Cumanagoto, Team Mambo, Oswaldo Sport.

GRUPO B: Tintorera Azul, Bodegón de Harold, Halcones, L.P Sport, Club 24 de Julio, Glorias Deportivas. Se jugará todos contra todos en cada grupo de donde saldrán 3 clasificados para el exagonal final.

El calendario del fin de semana se jugará así:

Viernes 08/07

7:00 PM . Academia Visión – VS – Team Mambo

8:30 PM . Oswaldo Sport – VS – Super Bloques

Sabado 09/07

7:00 PM .Club 24 de Julio – VS – L.P. Sport

8:30 PM . Cumanagoto – VS – Caimanes de la Villa

Domingo 10/07

10:30 am Super Bloques – VS – Academia Visión

12:00 m Tintorera Azul – VS – Halcones