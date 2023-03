Cacería política

En todas las familias se presentan diferencias entre sus integrantes por diversas razones. Y en muchos casos estas no logran resolverse y las familias quedan divididas por siempre.

En la política es muy común las divisiones entre aliados y mucho más cuando se está en el poder. La administración pública está llena de tentaciones en todos los niveles desde un vigilante hasta un ministro pueden tener mucho poder.

La corrupción está de moda, es muy raro que en cualquier oficina del sector público donde se necesite realizar cualquier trámite no le pidan un adicional, “así sea para los refrescos”, coloquialmente hablando.

Recuerdo que en uno de los tantos viajes que me toca hacer por el país en un puesto de control de la Guardia Nacional, en el municipio Catatumbo del sur del Lago de Maracaibo, me solicitaron que si podía darle la cola a dos jóvenes cadetes hacia la población de Michelena en el estado Táchira, y en el camino conversando con los futuros militares me contaban como hacían en los puestos de control para lograr obtener beneficios adicionales, y me dejaron muy claro que el diesmo podría ser en efectivo o productos.

La cacería que se vive actualmente en Venezuela donde se señalan a funcionarios por hechos de corrupción, en muchas oficinas públicas es “vox populi”, se sabe quienes son los beneficiados, sus cuotas o tarifas dependiendo el trámite que se necesite ejecutar.

Muchas veces sorprende cuando un funcionario es detenido por corrupción y es cuando la frase popular retumba: “Quizás a quién no le dió su parte”.

Así que la corrupción va seguir estando presente en el sector público y privado, las tentaciones del poder y los beneficios que trae seguirán en todos los niveles, es historico y de larga data.

Jesús Castillo Molleda es politólogo y socio director de la agencia Polianalitica. @Castillomolleda

Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores