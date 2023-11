Con retrasos siguen las colas en el Saime de San Juan

Largas colas se vienen observando en la oficina del Servicio Administración de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en San Juan de los Morros, capital de Guárico, desde que arrancó esta jornada especial, en la que se han denunciado caídas del sistema y falta de organización.

Damelys Hernández, quien vino a sacarse la cédula de identidad desde Villa de Cura, estado Aragua, donde no hay oficinas del Saime, manifestó que el proceso era muy lento y que le urgía tener un nuevo documento porque ya lo tenía vencido.

“Demasiado lento. Cada vez nos informan que no hay sistema y aquí estamos aguantando. Necesito la cédula: la tengo vencida desde el año pasado y no he podido entrar a la cita esa que exigen aquí en el Saime, y pienso viajar en diciembre y aproveché este operativo”, expresó.

Daniela Gallardo, quien reside en Altagracia de Orituco, quiso aprovechar esta oportunidad porque lleva cuatro meses intentando ingresar a la página a pedir la cita y le daba error.

“Me informaron que tenía la oportunidad de sacar la cédula y yo tengo aproximadamente cuatro meses gestionando para sacar la cédula mediante internet y me dice error, invalido y he venido tres veces al Saime a cambiar el correo e igualmente me dice que no”, contó.

Gallardo, quien llegó a la cola a la 7:00 de la mañana y encontró a más de 400 personas esperando para entrar a la oficina, señaló que el proceso iba lento porque presuntamente el sistema se caía a cada momento.

“Desde que estamos aquí ha avanzado como tres veces nada más y ahorita nos notificaron que no había sistema”, contó.

A su vez, Mercedes Cedeño, quien también viene presentando problemas para sacarse la cédula por la página, expresó que se vino preparada para pasar las horas que sea hasta conseguir el documento.

“Esta jornada es muy buena, porque primero la cédula esta súper vencida y es la única manera que tengo yo de sacar mi cédula porque tengo problema con la partida de nacimiento y así la puedo sacar, porque están pidiendo muchas cosas para sacarlas. Supuestamente hasta el último que quede lo van atender”, dijo.

Cabe destacar que las personas se llevaron bancos, paraguas y sillas para aguantar las horas de cola para poder sacar la cédula de identidad, con el objetivo de evitar pasar por los trámites normales que ha colocado el Saime para poder obtener el documento.

