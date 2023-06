Diputado oficialista Villapol afirmó que en Venezuela no hay periodistas perseguidos ni medios cerrados

El diputado oficialista Gustavo Villapol afirmó que en el país “no hay periodistas perseguidos” ni medios de comunicación cerrados.

“Aquí no hay periodistas asesinados, no hay periodistas perseguidos. Aquí no hay medios cerrados. Los números hablan por sí solos. Pasaron de 400 a mil 500 medios”, manifestó Villapol durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional celebrada este martes 27 de junio con motivo del Día Nacional del Periodista.

Villapol argumentó que las razones por las cuales no se habla de libertad de prensa en el país son el desconocimiento, la falta de memoria o la intencionalidad. Según el diputado, durante más de 60 años todos los medios de comunicación estuvieron controlados por seis familias que determinaban lo que se publicaba.

Asimismo, aseguró que fue con la Constitución de 1999 y la presencia de los medios comunitarios y populares que se alcanzó “la verdadera libertad de prensa”.

Sin embargo, durante su discurso, Villapol no mencionó datos relevantes que han documentado organizaciones de derechos humanos y el propio Colegio Nacional de Periodistas. Por ejemplo, la ONG Espacio Público ha documentado el cierre de 285 emisoras radiales entre 2003 y 2022, así como la pérdida de al menos 20 mil empleos debido al cierre de medios de comunicación.

Además, tampoco se refirió sobre las denuncias de persecución a periodistas y medios de comunicación, así como la obstrucción de la libertad de expresión por parte de funcionarios del Estado.

Con información de Tal Cual.

