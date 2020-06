Elecciones parlamentarias pudieran ser entre el 6 y 13 de diciembre, según Bertucci

Este martes 30 de junio el ex candidato presidencial Javier Bertucci reveló que las elecciones legislativas podrían realizarse el 6 y el 13 de diciembre de este 2020.

El presidente de Esperanza por el Cambio, una de las organizaciones que participa en la llamada mesa de diálogo nacional, reiteró que estos comicios no tendrán observación internacional sino «acompañamiento internacional».

Ante ello, hizo un llamado a los demás partidos de oposición e insistió en que la participación es la única salida que queda para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro.

Este lunes 29 de la presidenta del CNE, Indira Alfonzo Izaguirre, invitó a todos los partidos políticos a participar de cara a las elecciones parlamentarias del presente año.

“El Poder Electoral se ha declarado en sesión permanente para preparar las elecciones parlamentarias 2020 (…) Tenemos un compromiso con la democracia venezolana”, indicó Alfonzo Izaguirre.

Desde este lunes, el CNE recibe de todas las organizaciones políticas nacionales, regionales e indígenas sus inscripciones con vistas a elecciones legislativas de este año, con arreglo a lo establecido en la Constitución.

Sin embargo, el grueso de la oposición que gira alrededor del diputado Juan Guaidó no solo ha rechazado la conformación del nuevo CNE por el Tribunal Supremo de Justicia sino que además que han declarado que no participarán en unas elecciones que no ofrezcan condiciones de transparencia, justas y que cuente con la figura de la observación internacional.

Por otro lado, denuncian también el secuestro y criminalización de los partidos políticos, y el conjunto de violaciones constitucionales que se han venido configurando contra el derecho a elegir.

Es por ello que este lunes 29 de junio las llamadas “fuerzas democráticas de Venezuela” emiten un comunicado las condiciones mínimas y fundamentales por las que luchamos para poder tener y participar en verdaderas elecciones libres, justas y verificables.