“Exigimos, como mujeres, que nos garanticen un sueldo digno”

Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de Barquisimeto un grupo de mujeres docentes y representantes gremiales de la región marcharon por el centro de la ciudad.

La marcha partió en la plaza Los Ilustres para finalizar en las afueras de la gobernación del estado Lara, con la intención de alzar su voz ante las violaciones de derechos que enfrentan como trabajadores del sector público del país.

Las docentes acudieron a la marcha con sus pancartas y consignas, donde resaltaban el rol de la mujer y sus derechos a contar con salarios que les permitan tener un nivel de vida digno.

“En la parroquia Unión, a todas las docentes, se les vulnera sus derechos a una vida digna en un 89%”, expresó la profesora Yanet Urquiola. “Un ejemplo de ello es el caso de una maestra que protestaba: estaba enferma y al no tener el HCM, ella murió porque no la atendieron en una operación de vesícula. En nombre de ella levantamos la bandera, por esa mujer y por todas aquellas maestras que no tienen para alimentar a sus hijos”.

En promedio, más del 90 % de las mujeres docentes del estado Lara salen día a día a marchar por sus derechos, según Urquiola.

“Ajustadas y revestidas de derechos estamos hoy las mujeres, levantando la bandera para que nos escuchen como maestras y docentes: mujeres valientes de Venezuela”, agregó Urquiola.

Foto: María Gabriela Álvarez Foto: María Gabriela Álvarez Foto: María Gabriela Álvarez

Gladys Rojas, docente en la ciudad de Barquisimeto, resaltó la lucha de las mujeres en Venezuela hoy en día es por los derechos de las mujeres, como el derecho a tener una vida digna, pues en la actualidad el salario que devengan no les alcanza ni para cubrir sus necesidades básicas ni las de sus hijos.

“El llamado es al Estado: les exigimos como mujeres, y para el resto de trabajadores públicos del país, que nos garanticen nuestros derechos a contar con un sueldo digno”, expresó Rojas.

De esta manera, vestidas de morado y rosado las mujeres docentes del estado Lara marcharon por el centro de Barquisimeto para exigir al Estado que se respeten y garanticen sus derechos como mujeres, quienes trabajan para educar y formar a los niños que serán el futuro del país.

Profesora Yanet Urquiola. Video: María Gabriela Álvarez | Radio Fe y Alegría Noticias.

