Familias del centro-este de Barquisimeto improvisan letrinas ante colapso de cloacas

A la antigua, 4 familias de la carrera 23 entre calles 14 y 15 en el centro-este de Barquisimeto viven con letrinas improvisadas debido al colapso del sistema de drenaje en el sector.

Los afectados detallaron que el sistema y los cachimbos colapsaron por la falta de mantenimiento y por la antigüedad de las tuberías que existen desde que se fundó la comunidad, que tiene alrededor de 60 años.

Los habitantes señalaron que el colapso de cloacas ocasionó que las aguas servidas se desbordaran por los desagües de sus hogares. Por lo cual, algunas familias se vieron en la necesidad de dejar de usar sus baños y bajantes, utilizando de manera improvisada letrinas que hicieron en sus patios.

Colapso de cloacas. Foto: Walther Peña/Radio Fe y Alegría Noticias

Luis González vecino afectado, dijo a través de Radio Fe y Alegría Noticias. “En mi casa tenemos 8 años con las cloacas tapadas y nos hemos visto en la necesidad de abrir dos letrinas en el patio de mi casa como desagües”.

González agregó “esta situación, me imagino, afecta a los vecinos por el mal olor, (por otro lado) a nosotros esto nos ha traído mucha plaga, tenemos bebés que están todos picados por la plaga, pero no podemos hacer otra cosa porque estas aguas no las podemos mandar para la calle”.

Cabe destacar que en el caso del señor Luis González su casa tiene un desnivel de 70 centímetros por debajo de la calle, por lo cual cuando utilizan los drenajes de la casa las aguas se devuelven hacia la misma.

Marisa Guedes, habitante afectada.

Por su parte, Marisa Guedes otra habitante de la zona, declaró que en su caso no tiene letrinas, pero no pueden utilizar los baños de su casa ni el lavaplatos porque las aguas servidas se desbordarían por las calles.

Contó que “nosotros para bañarnos utilizamos un cuarto que habilitamos para eso y para lavar los platos y lo demás lo hacemos en una mesa, el agua la tiramos en el patio, esto para que no corra agua y no se desborde la cloaca”.

Guedes agregó: “Yo pagueé 40 dólares para que me destaparan la cloaca dos veces y esto no solventó la situación”.

Otra de las afectadas, Carolina Medina, comentó que “son varias familias las afectadas, el olor es horrible, cuando llega el agua la situación es peor; en mi caso también se nos desbordan las aguas por la batea y también hemos tenido que hacer huecos subterráneos”.

Foto: María Gabriela Álvarez/Radio Fe y Alegría Noticias

Los afectados dieron a conocer que acudió una cuadrilla de Hidrolara, al hidrológica regional, a destapar la cloaca y les informaron que debían hacer un sondeo.

Carolina Medina señaló que han hecho el reporte ante los entes responsables, en el caso de Hidrolara han acudido a la zona, pero no les dan una solución.

Ante esto, Marisa Guedes dijo que “luego de que desde Hidrolara nos informaron que debían hacer un sondeo, nos fuimos ante las oficinas de la hidrológica, pero nos dijeron que estamos en programación y hasta la fecha no nos han hecho nada”.

Luis González.

Vale resaltar que los vecinos han reportado la problemática ante las oficinas de Hidrolara y a través del sistema VENAPP en el 2023 pero hasta la fecha no han obtenido respuestas por dicho sistema.

La situación se ha convertido en un problema de salubridad para los habitantes del sector y con el paso del tiempo la situación empeora. Por ello, las 4 familias afectadas hacen el llamado a la gobernación del estado Lara y al gobierno nacional para que solventen la problemática.

Vecinos de la carrera 23 entre calles 14 y 15 en el centro-este de Barquisimeto. Foto: Walther Peña/Radio Fe y Alegría Noticias

