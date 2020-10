Gobernadora del Delta no permitirá “vivezas” para el combustible

La gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, advirtió que no permitirán «viveza» a las afueras de las estaciones de servicio, cuando daba detalles de las medidas que se tomaron desde este martes 20 de octubre en la región.

Hernández dijo que, «vehículo o moto que no encienda, que no funcione, que no estén en funcionamiento, que no ruede por cuenta propia y sean empujados hasta las estaciones de servicio, serán retenidos. No podemos avalar la viveza».

La mandtataria regional reiteró además que los denominados » casos priorizados» que incurran en la dualidad de surtido, serán sancionados.

«La Zona Operativa de Defensa Integral, Zodi N° 61 del Estado Bolivariano Delta Amacuro cuenta con un Censo Real y actualizado de la data de vehículos, al igual que un control de qué vehículos que surten a diario», acotó.