La ciudad porteña sin ser puerto

Para el abogado y doctor en Historia, Rafael Arráiz Lucca, Caracas tiene un carácter de puerto “sin serlo”, debido a la gran cantidad de inmigrantes que llegaron al país.

El también profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, explicó que esa característica del caraqueño de ser “conversador” y “abierto” con otras personas, es por el imán que supuso la riqueza petrolera a lo largo del siglo XX, atrayendo a españoles, portugueses, colombianos, italianos y libaneses.

“ESO LA HIZO UNA CIUDAD COSMOPOLITA (…) MUY HÍBRIDA, MUY MESTIZA, Y SIEMPRE ESAS MEZCLAS SON FAVORABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA ANTROPOLÓGICO Y SOCIOLÓGICO” Rafael Arráiz Lucca

Indicó que ese “cosmopolitismo” hizo de Caracas una ciudad abierta al inmigrante y al mismo tiempo forjó la personalidad del caraqueño.

“Aquí hay cosas que uno no ve en otras ciudades, por ejemplo, estás haciendo una fila, una cola en alguna panadería y es muy fácil que termines amigo de todos los integrantes de la cola, porque el caraqueño habla mucho con los demás, y eso no es común, eso no pasa en otras ciudades”, refirió Arráiz Lucca.

Este 25 de julio de 2020, cuando Caracas arriba a su aniversario 453, dijo que la ciudad pasa por un periodo de deterioro “muy importante”, sin embargo cree que en los últimos 60 años, desde el punto de vista topográfico, “se ha mejorado” debido a la creación del Parque Nacional “El Ávila” por parte del presidente de la junta de gobierno provisional Edgar Sanabria.

“A PARTIR del año 1958, con la creación de ‘El ÁVILA’, los venezolanos lo hemos mejorado, antes ese cerro estaba sin vegetación, pelado, hoy es un cerro reforestado” Rafael Arráiz Lucca

Por otro lado, evocó los comentarios de los viajeros que llegaban al país en los siglos XVII, XVIII y XIX, cuando concertaban en la belleza de las mujeres caraqueñas.