Clases a distancia debilitaron aprendizaje de estudiantes en la Guajira

Luego del anuncio del gobierno de retomar las clases presenciales en el país, los representantes de las distintas escuelas de la Guajira, Zulia, indicaron que la educación de sus hijos ha estado a “medias” en la cuarentena.

Las clases a distancia fueron un desafío que muchos niños de la Guajira no pudieron alcanzar, situación que a muchos los obligó a irse a las calles porque no contaban con las herramientas necesarias para continuar sus estudios.

“Yo siento que como madre la educación para nuestros niños al no ser presencial es como a “medias” porque no llegan a socializarse, no conocen ni interactúan con otros niños” señaló Jennifer Fernández, una representante de escuela.

Thais Bieco, otra madre con niños en escuela, dijo que se está preparando con calma, para ella no es lo mismo trabajar en casa que con los maestros, porque algunos padres no son responsables y no cuentan con la capacidad para orientar a los niños.

“Las clases en casa se han complicado puesto que hay niños que solo quieren transcribir y no hacen un esfuerzo por analizar”, agregó Bieco.

De igual manera para esta representante son importantes las clases presenciales siempre y cuando tengan en cuenta el cuidado de los niños con las medidas de bioseguridad.

En marzo se cumple un año de que los niños dejaron los salones de clases debido a la pandemia por la COVID-19.

Por Norma González/ Radio Fe y Alegría Noticias