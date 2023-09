Miguel Cabrera alcanzó un récord que no se lograba desde 1944

Miguel Cabrera está llegando a la postrimería de su carrera, pero todavía le alcanza para romper récords. Uno de ello permaneció “indestructible” durante 79 años. Con este nuevo hito, Cabrea se colocó en el puesto 17 de los bateadores de hits más excelsos de todos los tiempos.

Su más reciente récord fue el que poseía la leyenda del beisbol, George Brett, desde 1944, año en que pudo batear su hit 3.157.

Cabrera ya estaba asediándolo y el pasado sábado estaba a tres de alcanzarlo y a cuatro de superarlo. Ese día sumó cuatro hits en el mismo juego en su visita a los Medias Blancas de Chicago.

Con el último imparable, Cabrera sumó un total de 3.158 de por vida hasta ahora y se ubica en el puesto 17 de todos los tiempos. Ahora comienza la caza de Adrián Beltré quien dejó en grandes ligas un total de 3.166 hits conectados.

Miggy passes George Brett on the all-time hits list with an early RBI double!#RepDetroit pic.twitter.com/OY3ml51OyA