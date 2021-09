Mototaxistas de Maturín aceptan comida como método de pago

En Maturín los mototaxistas han optado por aceptar comida como método de pago, esto en vista de que la carrerita mínima para trasladarse al menos en el casco central de la ciudad cuesta 1$.

El motorizado Wilfredo Conquista detalló que al menos en su grupo procuran ser solidarios con las personas en vista de la necesidad de transporte. Por esta razón también implementaron otra modalidad de pago aparte del efectivo en bolívares o divisas y el pago móvil. Se trata de los trueques con artículos comestibles.

“Hay veces que las personas no tienen el efectivo, ni el pago móvil, entonces uno les dice que compren un artículo que equivalga a la carrera, por ejemplo si es por el mismo centro, sería una harina o una pasta, lo de nosotros es no perder la cerrara y también darle a la persona sus comodidades, porque si no la hace uno la hace otro motorizado”

Para sectores más lejanos como la parroquia Boquerón son 4$, para Las Cocuizas 2 o 3$, mientras que para la Zona Industrial pueden ser 8$, dependiendo el recorrido.



“Siempre hay excepciones, porque aunque la carrerita mínima es a 1 dólar, hay personas que no lo tienen y llegando a un acuerdo le cobramos menos”, expresó Wilfredo Conquista, mototaxista de la federación Luis Girardot.



“Si no tienen lo que cuesta el dólar, que son cuatro millones y dele, uno se lo puede llevar hasta 3 millones, es cuestión de hablar para que no pierdan ellos ni nosotros”, aclaró Conquista.