No hay ni un bombillo disponible en el Hospital de Maracaibo

Familiares de pacientes recluidos en el Hospital Central de Maracaibo, denunciaron a Radio Fe y Alegría Noticias que reciben atención médica en condiciones insalubres.

“Las personas que deben ingresar insumos médicos aquí (…) no lo hacen. No hay ni un bombillo disponible para una habitación, no hay insumos médicos. Todo lo tiene que traer uno”, aseguró un familiar de un paciente en este centro de salud y que pidió resguardar su identidad a fin de evitar que les negaran la atención.

La persona indicó que en una oportunidad tuvo que pedir ayuda en el Banco de Sangre del hospital “porque ninguna enfermera podía sacarle la sangre a mi mamá”.

Agregó que animales como gatos y perros se meten hasta la Sala de Emergencias.

En cuanto a la higiene de los baños comentó que es nula, “a pesar de que hay agua no limpian. Eso es una asquerosidad total”.

Familiares expresaron que no les queda más remedio que acudir a este centro de salud ya que en una clínica privada el costo de ingreso de un paciente puede superar los 1.500 dólares.