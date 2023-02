Orgullosas de ser maestras, aunque mal paguen

Estudiar la carrera de docencia en el país es un reto, pero anteriormente era la profesión más buscada en el pensum universitario.

Para la maestra Milagro Orta, quien lleva 21 años de servicio en esta profesión, es un orgullo. Ella comenzó sus estudios en el estado Guárico al salir de bachillerato y desde ese entonces se enamoró de su carrera.

“Mi trayectoria comenzó cuando me inicié en Valle de la Pascua. Después me voy a Caracas y luego regreso a San Juan de los Morros, a La Morera”, expresó.

Orta, quien es egresada de la Universidad Simón Rodríguez y posteriormente realizó una maestría en orientación, para seguir escalando en su profesión relató que cuando empezó a dar clases su matrícula superaba los 40 estudiantes.

“Cuando me inicié con una matrícula era como de 41; ahorita la matrícula es 16. Actualmente soy docente 5 y he recorrido todos los grados, desde 1ro hasta 6to grado. Cumplo función en la escuela Federación Venezolana de Maestro en la sección de 6° grado “C”, dijo con orgullo.

Maestras inculcando el amor a Dios

La maestra señaló que ella todos los días realiza charlas a sus alumnos para educar e incentivar el amor a Dios.

“Mis alumnos todos los días tienen una charla sobre los valores, una charla que se tiene que preparar sobre la lectura y el temor a Dios. Es él quien tiene el control de nuestras vidas y si tenemos a nuestro padre celestial como nuestro capitán, todo nos va salir bien”.

Orta es una docente que estudió esta profesión por amor y desde entonces siente orgullo de su profesión.

“En estos momentos me siento orgullosísima y un poco triste con la situación que estamos viviendo, pero confiando en Dios en que esto se va solucionar. Es una lucha justa y de verdad me siento orgullosa. Si vuelvo a nacer y me dicen ‘eres educadora‘, lo seguiré haciendo con orgullo”, manifestó.

De suplente a docente VI

Otra de las maestras que persevera es Petrica Vargas, quien tiene 21 años de servicio y arrancó esta profesión realizando suplencia mientras terminaba su carrera para después hacer su especialización.

“Comencé en la institución Amaya de Lara. Ahí comencé como docente no graduado porque yo estudié en la Universidad Pedagógica Experimental El Macaro, aquí en San Juan de los Morros. Actualmente estoy trabajando como docente especialista en la institución Federación Venezolana de Maestro y tengo aquí prácticamente dos años”, dijo.

Vargas indicó que cuando inició, comenzó dado clases desde 1° hasta 6° grado y en la actualidad está en el área de cultura en el plantel donde trabaja.

“Ahorita me inscribí para una Maestría en Educación Investigativa para subir de categoría de docente seis. Ahorita estoy de especialista en cultura”, agregó.

La docente comentó que usa estrategias para motivar a sus estudiantes para que se enamoren del baile folclórico, de sus raíces y de ese modo recuperar las tradiciones venezolanas.

Vargas aseguró que se siente orgullosa de su carrera a pesar de que lo que gana no le alcanza para cubrir los gastos en su hogar, pero sigue apostando que todo mejore. “Me siento orgullosa de ser maestra, porque es una carrera demasiado bella a pesar de nuestro pago. Es bellísima”, dijo con orgullo.

Las historias de estas maestras pasan en El Otro País, donde se sigue apostado por una educación de calidad y unos profesionales que amen ser maestros en Venezuela.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.