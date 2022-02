Ramos Allup sería el candidato de AD en primarias para las presidenciales

El primer vicepresidente de Acción Democrática (AD), Edgar Zambrano anunció que Henry Ramos Allup sería el candidato de su partido en las primarias que desarrollará la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

«Nosotros consideramos que AD tiene una carta fundamental con nuestro secretario general (Ramos Allup), una propuesta de ganar-ganar, con conocimiento del país, formación para la dirección del Estado venezolano, preparado para ejercer la primera magistratura, propuesta que fue recibida con mucho beneplácito por los distintos factores de nuestra tolda política», dijo Zambrano en una nota de prensa emitida luego de terminar una gira por los estados Lara, Trujillo, Zulia, Mérida y Táchira.

El exdiputado de la Asamblea Nacional del 2015 aseguró que esta es la mejor propuesta que pueden presentar. «La propuesta de Ramos Allup como candidato presidencial fue recibida con mucho beneplácito por los distintos factores de nuestra tolda política», seguró.

La organización política publicó en Twitter que los adecos seguirán los lineamientos que imparte su secretario general nacional, Henry Ramos Allup.

Maduro no cree que haya elecciones en 2024

Según lo dicho por el presidente Nicolás Maduro, en Venezuela no habrá elecciones en 2024, sino hasta el 2025. «Las elecciones presidenciales tuvieron lugar en Venezuela y si los imperialistas quieren nuevas elecciones que esperen hasta 2025», dijo en una alocución el jueves 3 de febrero.

«Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos. ¿2026? La próxima elección. ¿2025, 26? No sé que dirá la ley electoral. Por lo menos en 2022 y 2023 no hay elecciones. Después veremos cuándo se hacen, a menos que las convoque el «bobolongo» (Juan Guaidó) con su poder supremo», dijo sobre la figura de «presidente interino» con la que una parte de la oposición reconoce al dirigente de Voluntad Popular.

¡La disciplina partidista prevalece en @ADemocratica!

Los ADecos seguimos los lineamientos que imparte nuestro secretario General Nacional, @hramosallup, y secretario de Organización Nacional, @prospericarlos, joven promesa del partido, de la mano de nuestro máximo líder🏴🇻🇪 pic.twitter.com/4FX5IiOTpQ — Secretaría de Organización Nacional AD (@organizacionAD) February 4, 2022

Las dos AD

Es importante destacar, que el Tribunal Supremo de Justicia intervino a la junta directiva del partido acción Democrática y nombró al exgobernador del estado Amazonas, Bernabé Gutiérrez, en junio de 2020 como su representante legal. El ala de Henry Ramos Allup no reconoce la sentencia del supremo.